Alla Rotonda raduno motociclistico “Giro della Toscana”

Domenica 29 maggio nell’area sud della Rotonda di Ardenza la manifestazione motociclistica Giro della Toscana – 21esima Rievocazione storica valida per il Trofeo Toscano di Motoraid e Vesparaid, 11° Trofeo Uldiano Acquafresca.

I concorrenti toscani, a bordo delle loro moto e scooter sia d’epoca che moderni, si ritroveranno per gareggiare in questo tipo di circuito di bassissima competitività. Il gioco consiste in prove di regolarità nel percorrere, nelle tempistiche indicate, alcune basi misurate. Al termine del primo gruppo di prove i concorrenti partiranno per un percorso turistico nelle splendide colline livornesi transitando in stazioni indicate per dei controlli di passaggio ma non di tempo dato che la velocità media indicata dagli organizzatori sarà di 25 km/h.

Al rientro alla Rotonda si terrà il secondo gruppo di prove. Possono partecipare al motovesparaid i tesserati FMI (Federazione Motociclistica Italiana), i tesserati VespaClub Italia e quelli ASI.

Al termine delle prove i concorrenti si ritroveranno a pranzo in un noto ristorante cittadino per le previste premiazioni. In sintesi: il moto/vespa-raid unisce il piacere del turismo su due ruote con semplici prove di abilità.