Alla sala teatro Enzina Conte va in scena “I vicini” di Paravidino

Foto di Enrico Nello

La Compagnia “Piccolo Teatro Città di Livorno” va in scena al Vertigo, sala teatro Enzina Conte, con un’opera del drammaturgo contemporaneo Fausto Paravidino, incentrata sul tema delle relazioni interpersonali, e l’iniziativa ha il sapore gustosissimo della novità. Infatti, mai prima d’ora uno spettacolo di cartellone del Piccolo Teatro Città di Livorno, compagnia ideata nel dopoguerra, veniva proposto sul palco del Vertigo. Il testo non sembra scelto a caso; mostra come le “rivalità” proprie delle relazioni di vicinato possono essere superate attraverso un sentire comune.

Così, in un clima quasi surreale, a tratti onirico, l’opera teatrale “I vicini” di Paravidino rappresenta un frammento del rapporto di vicinato instauratosi tra due coppie residenti sullo stesso pianerottolo del medesimo condominio evidenziando le difficoltà relazionali che tale vicinanza genera quando vengono superati certi equilibri ed emergono limiti, paure ed eccessi. Cinque personaggi per descrivere quel che accade a ciascuno di noi quando, per spiegarci i contrasti che inevitabilmente si generano in conseguenza di convivenze scomode, si ricorre a rappresentazioni o a proiezioni esterne dell’interiorità e della sfera emotiva. Così, la misteriosa presenza che accompagna tutto il racconto può rappresentare quella parte di noi, spesso l’unica, capace di restituire una parziale serenità. Un testo elaborato facendo uso di un linguaggio semplice, scarno, diretto che lascia sospeso lo spettatore fino alla fine e cerca di mettere a fuoco le paure, e più in generale il ventaglio di emozioni, che scaturiscono da una vicinanza familiare a tratti sproporzionata.

“Un lavoro che ha permesso al Piccolo Teatro Città di Livorno di riscoprire nel Vertigo, e nel suo direttore artistico, Marco Conte, un partner affidabile e naturale; perché la collaborazione professionale protrattasi per buona parte della seconda metà del secolo scorso tra la madre Enzina Conte alla quale, appunto, è dedicata la sala teatro; insegnante di dizione e recitazione, e padre Valentino Davanzati sj, colto gesuita e allora nostro assistente e direttore, fu la ragione principale che determinò l’affermazione, anche professionale, di molti artisti livornesi a partire da quelli del Piccolo e successivamente da quelli del Vertigo, quando Enzina Conte fondò la scuola Vertigo con il figlio Marco, tra cui alcuni, ancor oggi, militanti nelle varie compagnie livornesi e non. Nella Compagnia del Piccolo teatro Città di Livorno un esempio è Marco Mastrosimone, membro del cast.” , ha dichiarato il Presidente del Piccolo Teatro Città di Livorno, l’Ingegner Leonardo Barinci che ha aggiunto: “[…] L’episodio che verrà inscenato a inizio dicembre è capace di interrogare lo spettatore in merito al confine delle libertà reciproche e al buon senso da usare sempre, e comunque, nell’ambito di tutti i rapporti interpersonali; pertanto offre utili spunti per comprendere il valore delle differenze nelle relazioni e arriccchirne i contenuti favorendo proficue sinergie”. Per la regia di Andrea Iacoponi, il cast comprende, in ordine di apparizione; Leonardo Barinci, Margherita Locatelli, Giovanna Gorelli, Marco Mastrosimone e Annalisa Bove.

L’appuntamento è per sabato 2 dicembre ore 21:00 e domenica 3 dicembre ore 17:00 presso il Teatro Vertigo, via del Pallone 2, Livorno. Costo del biglietto intero Euro 12,00 e biglietto ridotto Euro 7,00 (bambini fino a 12 anni e allievi corsi Vertigo). Per prenotazioni: 0586.210120 [email protected]. Maggiori informazioni sul sito web del Teatro all’indirizzo www.vertigoteatro.it oppure della Compagnia www.piccoloteatrocittadilivorno.weebly.com.

Segue fotografia della formazione teatrale realizzata da Enrico Nello.

Riproduzione riservata ©