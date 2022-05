Alla scoperta dei cani Levrieri alla Rotonda d’Ardenza

Domenica 8 maggio le classi 2A e 2B della scuola Pilo Albertelli di Livorno, Circolo Brin, incontreranno alcune delle volontarie dell'Associazione Bryan's Levrieri Rescue, in una passeggiata sul lungomare livornese che vedrà protagonisti Levrieri rescue (recuperati da situazioni difficili) e bambini

L’associazione Bryan’s Levrieri Rescue è un organismo internazionale di volontariato, per la salvaguardia e adozione di levrieri spagnoli galgo, podenco e borzoy russi, che lavora da anni per garantire idonee azioni a tutela di ogni esemplare di questa specie di cani. “Un altro scopo dell’associazione”, dicono i rappresentanti dell’organismo, “è quello di rendere le persone consapevoli che il levriero non è solo “un cane che serve per cacciare”, ma un compagno fedele, amorevole e tranquillo, che facilmente è adatto alla vita di famiglia”. Una bella occasione per l’associazione di farsi conoscere più da vicino dalla nostra città, così disponibile verso gli animali in genere e verso i levrieri, che vediamo spesso sul lungomare, alteri e silenziosi alcuni, giocherelloni altri, immaginando ben poco di ciò che hanno attraversato per arrivare sino a noi. “Dunque quella di domenica prossima, in concomitanza con un giorno importante come la Festa della Mamma, ultimo giorno del “Sulla Felicità Festival” di Livorno, è un’occasione in più e speciale, per riscoprire il valore della famiglia, dell’amore e della felicità e di quanto, anche questi esemplari canini, possano diventare parte integrante dei nuclei familiari, rappresentando dei compagni di gioco adatti per i nostri bambini e le nostre bambine” spiega l’insegnante Annalisa Rossetti Bartoli, che accompagnerà le scolaresche domenica mattina sul lungomare, in collaborazione con la dottoressa Elena Castellani, vicepresidente dell’Associazione e delle altre volontarie che si sono rese disponibili per l’evento. “I nostri alunni e le nostre alunne sono tra le prime classi in Italia a poter fruire di un’esperienza del genere, tanto più preziosa perché basata su condivisione e socialità all’aria aperta, alla scoperta di questa specie animale, dopo due anni terribili di pandemia”.

Appuntamento dunque domenica 8 maggio alle 9.30 con ritrovo al parcheggio dei 3 Ponti di Ardenza; da lì si snoderà un breve percorso in compagnia dei Levrieri e dei rappresentanti dell’Associazione, fino in Banditella, in prossimità del Glamour Café.