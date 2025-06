Alla scoperta del Museo del Mediterraneo… in versione notturna!

Tre visite interattive su temi di attualità scientifica. Le visite hanno una durata di un’ora, con due turni di ingresso: alle ore 21 e alle ore 22. Per quella del 29 luglio è previsto un solo turno di visita

Nell’ambito degli eventi estivi al Museo di Storia Naturale del Mediterraneo, giovedì 26 giugno è in programma il primo incontro del ciclo di visite guidate in orario serale. Tre appuntamenti imperdibili con visite interattive su temi di attualità scientifica, tra cui le specie aliene e le ultime scoperte in campo archeologico sul territorio livornese. Nella serata del 26 giugno la visita verterà su “Animali e piante inattesi: storie di specie aliene”, mentre nell’evento del 15 luglio si parlerà dei “Giganti del Mediterraneo”. Chiuderà il ciclo la visita in programma il 29 luglio, dedicata alle Miniere dimenticate: una nuova avventura di scavo”. Le visite hanno una durata di un’ora, con due turni di ingresso: alle ore 21 e alle ore 22. Il 29 luglio è previsto un solo turno di visita. L’entrata è a offerta libera e si consiglia la prenotazione perché i posti sono limitati. I partecipanti devono presentarsi almeno un quarto d’ora prima dell’orario scelto. Per Info e prenotazioni scrivere a [email protected], oppure chiamare il numero 0586.266711 in questi orari: dal lunedì al sabato ore 9 – 13; martedì, giovedì, sabato ore 15 – 18.

