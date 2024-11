Alla scoperta del Palazzo De Larderel

Fra le sale di quella che è una vera e propria reggia volutamente dai Conti de Larderel rievocheremo la vita di palazzo e scopriremo i segreti di questa straordinaria residenza, visitando luoghi unici

Le Guide Labroniche vi accompagneranno sotto le imponenti volte affrescate alla scoperta di quello che è probabilmente il più sontuoso palazzo della città, ed attuale sede del tribunale civile. Fra le enormi sale ottocentesche ripercorreremo la straordinaria storia della dinastia dei De Larderel, giunta dalla Francia a Livorno e diventata una tra le più influenti famiglie di tutta la Toscana. Fra le sale di quella che è una vera e propria reggia volutamente dai Conti de Larderel rievocheremo la vita di palazzo e scopriremo i segreti di questa straordinaria residenza, visitando luoghi unici come, la Gran Galleria, la Sala da ballo ed il Salottino Gotico, scrigno dorato e gioiello dell’ebanisteria dell’ottocento.

𝐃𝐮𝐫𝐚𝐭𝐚: 1 ora e 30 minuti

ORARI VISTE (tre turni)

Mattina

𝟭𝟬.𝟰𝟱-𝟭𝟮.𝟭𝟱

Pomeriggio

𝟭𝟱.𝟯𝟬-𝟭𝟳.𝟬𝟬

𝟭𝟳.𝟬𝟬 -𝟭𝟴.𝟯𝟬

𝗣𝗿𝗲𝘇𝘇𝗼: 10 € a persona

𝗣𝗥𝗘𝗡𝗢𝗧𝗔𝗭𝗜𝗢𝗡𝗘 𝗢𝗕𝗕𝗟𝗜𝗚𝗔𝗧𝗢𝗥𝗜𝗔: Tramite Messaggio Whatsapp al 𝟯𝟰𝟳𝟮𝟳𝟭𝟴𝟲𝟱𝟱 (Nessun vocali).

Il messaggio deve contenere [ un NOME (di riferimento per il gruppo) + NUMERO PARTECIPANTI+ ORARIO SCELTO]

LA PRENOTAZIONE SARA’ RITENUTA VALIDA SOLO A NOSTRO MESSAGGIO POSITIVO DI RISPOSTA.

(Telefonare allo stesso numero per ulteriori informazioni o per prenotare per chi non ha whatsapp)

𝗥𝗶𝘁𝗿𝗼𝘃𝗼 𝟭𝟱 𝗺𝗶𝗻𝘂𝘁𝗶 𝗽𝗿𝗶𝗺𝗮 𝗱𝗲𝗹𝗹’𝗶𝗻𝗶𝘇𝗶𝗼 𝗱𝗲𝗹 𝘁𝗼𝘂𝗿 𝗮𝗹 𝗣𝗮𝗹𝗮𝘇𝘇𝗼 𝗱𝗲 𝗟𝗮𝗿𝗱𝗲𝗿𝗲𝗹, 𝘃𝗶𝗮 𝗱𝗲 𝗟𝗮𝗿𝗱𝗲𝗿𝗲𝗹 88

Condividi:

Riproduzione riservata ©