Alla scoperta della Mansio Romana di Torretta Vecchia: una visita guidata pensata per i bambini
Domenica 20 settembre, dalle 10.30 alle 12.30, l’Associazione Culturale “Gaia” accompagnerà i più piccoli in un viaggio nella storia in occasione delle Giornate Europee del Patrimonio. Ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria
Un’avventura straordinaria attende i più piccoli per riscoprire la magia del passato e la bellezza della nostra storia. In occasione delle Giornate Europee del Patrimonio (GEP), dedicate quest’anno al tema “Proteggere il patrimonio. Rinnovare, resistere, reinventare”, domenica 20 settembre, dalle 10.30 alle 12.30, si terrà una speciale visita guidata curata dall’Associazione Culturale “Gaia” alla Mansio Romana di Torretta Vecchia. Attraverso racconti coinvolgenti, osservazioni sul campo e tante curiosità, i giovani esploratori scopriranno come un luogo antico possa resistere ai secoli, trasformarsi e continuare a raccontare i propri segreti. Un’esperienza pensata a misura di bambino per imparare, divertendosi, perché è fondamentale proteggere il nostro patrimonio, prendersene cura e inventare sempre nuovi modi per farlo vivere ogni giorno. Ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria. Info e prenotazioni: 328 4775518 (tutti i giorni dalle 19.00 alle 21.00, anche WhatsApp); e-mail: [email protected].
Riproduzione riservata ©
Cerchi visibilità? QuiLivorno.it mette a disposizione una visibilità di oltre 90mila utenti giornalieri: 81.200 su Fb, 16.500 su Ig e 4.700 su X. Richiedi il pacchetto banner e/o articolo redazionale a [email protected] oppure attraverso questo link per avere un preventivo
QuiLivorno.it ha aperto il 12 dicembre 2023 il canale Whatsapp e invita tutti i lettori ad iscriversi. Per l’iscrizione, gratuita, cliccate il seguente link https://whatsapp.com/channel/0029VaGUEMGK0IBjAhIyK12R e attivare la “campanella” per ricevere le notifiche di invio articoli. Ricordiamo, infine, che potete continuare a seguirci sui nostri social Fb, Instagram e X.