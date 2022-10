Alla scoperta di “Livorno città del grano”

Alla scoperta di “Livorno cittร del grano”

Sarร un viaggio alla scoperta delle antiche buche del grano della ๐—ฐ๐—ถ๐—ป๐—พ๐˜‚๐—ฒ๐—ฐ๐—ฒ๐—ป๐˜๐—ฒ๐˜€๐—ฐ๐—ฎ ๐—™๐—ผ๐—ฟ๐˜๐—ฒ๐˜‡๐˜‡๐—ฎ ๐—ฉ๐—ฒ๐—ฐ๐—ฐ๐—ต๐—ถ๐—ฎ ๐—ฑ๐—ถ ๐—Ÿ๐—ถ๐˜ƒ๐—ผ๐—ฟ๐—ป๐—ผ, antico fortilizio mediceo, fino allo ๐˜€๐˜๐—ผ๐—ฟ๐—ถ๐—ฐ๐—ผ ๐—ฆ๐—ถ๐—น๐—ผ๐˜€ ๐—ฑ๐—ฒ๐—ถ ๐—ด๐—ฟ๐—ฎ๐—ป๐—ถ, che da circa un secolo di vita troneggia sul profilo del porto

๐—จ๐—ป ๐—ก๐—จ๐—ข๐—ฉ๐—ข ๐—ง๐—ข๐—จ๐—ฅ alla scoperta della storia del commercio del grano e della sua conservazione dalla ๐—Ÿ๐—ถ๐˜ƒ๐—ผ๐—ฟ๐—ป๐—ผ ๐—ฑ๐—ฒ๐—น๐—น๐—ฒ ๐—ก๐—”๐—ญ๐—œ๐—ข๐—ก๐—œ ai giorni nostri.

Scoprirete storie, aneddoti e curiositร su queste straordinarie strutture, e su piรน di cinquecento anni del modo di conservare il grano nella nostra cittร .

Giunti nel Silos troverete degli ๐—ฎ๐˜€๐˜€๐—ฎ๐—ด๐—ด๐—ถ ๐—ฝ๐—ฎ๐˜€๐˜๐—ฎ ๐—ณ๐—ฟ๐—ถ๐˜๐˜๐—ฎ del ๐—ฃ๐—ฎ๐˜€๐˜๐—ถ๐—ณ๐—ถ๐—ฐ๐—ถ๐—ผ ๐—–๐—ต๐—ถ๐—ฒ๐˜€๐—ฎ accompagnati da un bicchiere di vino frizzantino.

Lo stesso Valerio Chiesa vi illustrerร la storia e le particolaritร dei vari tipi di farine.

๐—ข๐—ฅ๐—”๐—ฅ๐—œ๐—ข: Inizio 17.30 – fine 19.30

[APPUNTAMENTO 15 minuti prima dell’orario di inizio]

๐—–๐—ผ๐˜€๐˜๐—ผ:

17 euro adulti

10 euro i bimbi sotto i 12 anni

(compresi di assaggi e bicchiere di vino, o a scelta acqua)

๐—”๐—ฆ๐—ฆ๐—”๐—š๐—š๐—œ: vari tipi di pasta fritta e un bicchiere di vino frizzantino

๐—ฃ๐—ฅ๐—˜๐—ก๐—ข๐—ง๐—”๐—ญ๐—œ๐—ข๐—ก๐—˜ ๐—ข๐—•๐—•๐—Ÿ๐—œ๐—š๐—”๐—ง๐—ข๐—ฅ๐—œ๐—”:Tramite MESSAGGIO WHATSAPP al 3490057410 (no messaggi vocali).

Il messaggio deve contenere [un NOME (di riferimento per il gruppo) + NUMERO PARTECIPANTI]

LA PRENOTAZIONE SARA’ RITENUTA VALIDA SOLO A NOSTRO MESSAGGIO POSITIVO DI RISPOSTA.

(Telefonare allo stesso numero per ulteriori info o per prenotare per chi non ha Whatsapp)

๐—”๐—ฝ๐—ฝ๐˜‚๐—ป๐˜๐—ฎ๐—บ๐—ฒ๐—ป๐˜๐—ผ:

Al cancello del Varco Fortezza (piazzale dei Marmi)

