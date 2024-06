Alla Terrazza si balla al ritmo di musica surf con il Surfer Joe Summer Festival

Appuntamento alla Terrazza Mascagni fino al 23 giugno. Il SJSF mantiene con orgoglio l'autenticità della musica surf e offre uno screenshot della scena musicale surf globale mettendo in mostra molte delle sue migliori band

Riflettori accesi sul Surfer Joe Summer Festival alla Terrazza Mascagni in programma dal 20 al 23 giugno (clicca qui per il programma completo della manifestazione).

Il Surfer Joe Summer Festival è il più grande raduno di appassionati di musica surf al mondo. È una grande occasione per coloro che condividono l’amore per questa musica unica di incontrare vecchi e nuovi amici da tutto il pianeta.

Si tratta di un’immersione di 4 giorni nel mondo della musica surf strumentale con un intenso programma di concerti, seminari e varie attrazioni, il tutto a pochi passi dal Mar Mediterraneo lungo la bellissima costa della Toscana.

Dal 2003 si sono svolte 15 edizioni del festival senza alcun compromesso musicale. Il SJSF mantiene con orgoglio l’autenticità della musica surf e offre uno screenshot della scena musicale surf globale mettendo in mostra molte delle sue migliori band.

I residenti di Livorno avranno uno sconto del 50% sul prezzo del ticket. Per ottenere lo sconto si richiede di presentarsi direttamente all’ingresso del locale, mostrare un documento e acquistare così il ticket scontato di metà prezzo.

