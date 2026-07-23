Alla Terrazza una serata tra disco anni ’70, ’80 e ’90 e solidarietà

Foto AI

Sul palco la neoeletta Miss Livorno, il Summer Talent "Voci di Libeccio" e una grande festa dance con gli storici dj delle discoteche livornesi

Come in altre passate edizioni, anche nel 36° compleanno di Miss Livorno sarà dato ampio spazio alla solidarietà e alla beneficenza. L’anno scorso fu attuata una raccolta fondi a favore dell’Associazione Cure Palliative Livorno; quest’anno è stata coinvolta un’altra realtà che opera ormai da tantissimi anni nell’intento di fare prevenzione e accoglienza nei confronti dei minori a rischio: l’associazione Amici della Zizzi. Al centro di tutte le attività sociali svolte dagli Amici della Zizzi c’è il bambino o il ragazzo proveniente da situazioni familiari disagiate. In Italia sono migliaia i bambini considerati “a rischio”, mentre risultano ancora troppo poche le famiglie disponibili a fare affido e ad accogliere un minore in casa per periodi più o meno lunghi. Dal 1987 gli Amici della Zizzi sono in prima linea al fianco delle famiglie in situazioni di disagio socio-economico che chiedono un aiuto e accolgono nelle proprie strutture minori in difficoltà segnalati dai servizi sociali, dai tribunali e dalle famiglie stesse. Allo stesso tempo viene promossa costantemente la cultura dell’affido affinché sempre più bambini possano essere accolti anche da altre famiglie. Per far conoscere e incentivare l’attività dell’associazione, che ha sede in piazza Cavour e una residenza estiva a Orentano, sabato 25 luglio alla Terrazza Mascagni andrà in scena “Onde Musicali in Terrazza”, uno spettacolo con la presentazione della Miss Livorno eletta la sera precedente e con “Voci di Libeccio”, il secondo Summer Talent riservato ai giovani cantanti emergenti, presentato da Daniele Pelissero e Laura Petracchi.

A seguire spazio alla disco con i dj protagonisti degli anni ’70, ’80 e ’90 nelle storiche discoteche Atleti, Maroccone, Frumpy, Ciucheba, Tiffany e Cupol. Da un’idea di Giovanni Frau e Vittorio l’Indiano e con l’organizzazione di Cronosax Livorno Spettacolo & Sport, saliranno in consolle Pierino Vee (Atleti), Riccardo Novi (Maroccone), Dj Randy (Frumpy), Vittorio l’Indiano (Ciucheba) e Jerry Dj (Tiffany), con Giovanni Frau special guest. La serata sarà presentata da Alby Dj e sarà trasmessa anche in diretta da Radio Studio X. Main partner dell’evento sono Labrosped Spedizioni Internazionali, Le Case di Modi, EdilFrau, Demiri Lulzim Forniture Edili, Agenzia Assicurativa Rossetti, Cioni Autoricambi e Servizi, Centro Medico Polispecialistico Porta a Terra, Parcheggio Cecconi, PalaCecconi e il ristorante Stone sugli Scali delle Ancore. Il Comune di Livorno ha concesso il patrocinio e la compartecipazione all’iniziativa. L’appuntamento è per sabato 25 luglio, con inizio alle 20.45 per il Summer Talent e alle 22.15 per la serata dance, nell’area del “Violino” della Terrazza Mascagni, la stessa che la sera precedente ospiterà la finale di Miss Livorno. L’ingresso sarà gratuito e sarà presente anche uno stand dell’associazione Amici della Zizzi, protagonista della raccolta fondi e della serata solidale.

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