Alla TST Art Gallery “Si sta come le foglie”, la nuova mostra di Piccaluga

Tre eventi importanti in giro per la Toscana la scorsa estate e adesso Diego Piccaluga giunge a Livorno con una nuova mostra dal titolo “Si sta come le foglie” che sarà ospitata negli spazi della TST Art Gallery

Tre eventi importanti in giro per la Toscana la scorsa estate e adesso Diego Piccaluga giunge a Livorno con una nuova mostra dal titolo “Si sta come le foglie” che sarà ospitata negli spazi della TST Art Gallery (corso Amedeo, 196) dal 25 novembre al 16 dicembre 2022.

Giocando sul celebre verso “Si sta come d’autunno sugli alberi le foglie“, di Ungaretti che, nella poesia “Soldati“, l’esposizione evidenzia la fragilità e la precarietà dell’esistenza nella quale tutti ci siamo riconosciuti a causa del distanziamento fisico dovuto al Covid, Piccaluga esporrà alcune delle opere create durante il periodo pandemico.

L’artista -che abita a Parlascio, una piccola frazione di Casciana Terme- vive a due passi dal bosco e l’isolamento forzato provocato da un nemico invisibile che forse nel bosco non c’era, ha avviato in lui un processo creativo del vissuto interiore quasi quotidiano, dando forma ad una serie di opere, trasformando la lontananza dal mondo in risorsa artistico-culturale.

L’originalità dell’esposizione “Si sta come le foglie” è quella di una relazione tra ciò che il bosco ha suggerito all’artista fino al luogo di esposizione, dove le opere potranno essere motivo di ispirazione per i visitatori che avranno la possibilità di intervenire e creare anch’essi un’immagine, una figura, un’opera secondo la loro sensibilità, oppure limitarsi ad “appendere” la propria immagine ad uno dei rami che saranno presenti, proprio per testimoniare la coscienza dell’impermanenza che ci lega tutti umani. “Vivere la natura ogni giorno a stretto contatto porta ad assaporare, a sentire antichi ricordi chiusi in me come fossero semi pronti a germogliare –osserva Diego Piccaluga- “natura fuori e dentro… la voglia inarrestabile di fermare su carta impronte di essa, espressioni di essa per sentirsi sempre più fratello di essa.”

Diego Piccaluga – Nato a Genova nel 1955, vive e lavora a Parlascio (frazione di Casciana Terme-Lari, in provincia di Pisa). Ha all’attivo vent’anni di mostre in giro per l’Italia, tra personali e collettive. Al momento, oltre la fotografia, pratica differenti modi di espressione, OCP (oggetti creativi policromi): con istallazione, scultura e immagini in acrilico su carta. Nell’autunno del 2019 ricordiamo la sua personale “Luce-Light” alla TST Art Gallery, una serie di opere in cui l’artista poneva l’attenzione sulla bellezza e sull’attrazione che esercita la luce sull’essere umano.

La mostra, ad ingresso gratuito, sarà visitabile dal 25 novembre al 16 dicembre, sempre dalle 17 alle 19, come di seguito:

– 25 e 26 novembre

– 1, 2 e 3 dicembre

– 8, 9 e 10 dicembre

– 15 e 16 dicembre (finissage)

Info: 3382419727

Instagram: diegopiccaluga55

https://diegopiccaluga.blogspot.com

Condividi: