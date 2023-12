All’Accademia musicale Chorus il chitarrista di Vasco Rossi

Chorus è una scuola di musica moderna nata nel 2009 dall’unione di alcuni dei più affermati musicisti livornesi, intenzionati a realizzare all’interno della propria città un centro didattico dove poter condividere le proprie conoscenze con tutti gli appassionati del settore. Oggi, grazie anche alla passione e all’entusiasmo dei suoi fondatori, l’Accademia musicale Chorus si presenta come un punto di incontro fondamentale per tutti coloro che desiderano intraprendere o perfezionare lo studio di uno strumento. Al suo interno infatti vengono realizzati corsi per tutti gli strumenti utilizzati nella musica moderna, oltre a concerti, eventi a scopo benefico, seminari formativi, stage e molto altro ancora.

L’associazione Chorus ha tra i suoi obiettivi istituzionali quello di creare delle occasioni di incontro e di apprendimento con musicisti di rilievo nazionale ed internazionale. Per raggiungere tale scopo, nel 2021 ha realizzato con successo la masterclass/concerto con Dodi Battaglia presso il Teatro Salesiani di Livorno. Per il 2024 Chorus ha programmato una clinic/concerto con il grande Stef Burns, chitarrista di fama mondiale e attualmente chitarra solista di Vasco Rossi. L’evento si svolgerà sabato 20 gennaio alle ore 15 presso il Teatro dei Salesiani a Livorno e sarà aperto sia ai soci che agli esterni dietro prenotazione. Durante questo incontro Stef parlerà della sua carriera artistica, degli inizi, dell’incontro con Vasco e con gli altri artisti con cui ha collaborato (tra cui Alice cooper e Huey Lewis). Successivamente, Stef suonerà dal vivo alcuni dei brani e dei “solo” più rinomati e affronterà argomenti di carattere più tecnico, come ad esempio, la strumentazione utilizzata, la preparazione di un tour e molto altro ancora.

Come Chorus crediamo molto in questo tipo di attività e riteniamo che siano importanti per mantenere viva la comprensione e la passione per la buona musica nella nostra città.

