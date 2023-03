All’arbitro Maria Sole Ferrieri Caputi il premio Labrone del Lions Club Livorno Host

Il premio non ha cadenza predeterminata ma è assegnato dal Consiglio Direttivo solo quando viene presentato dai soci un candidato di indubbio e riconosciuto valore, che abbia, inoltre, la “conditio sine qua non” di essere “livornese”, di nascita o per “cittadinanza onoraria”,o ancora per riconosciuta appartenenza pluriennale alla nostra città

Venerdì 17 marzo il Lions Club Livorno Host ha festeggiato il suo 67° compleanno (negli spazi dello Yacht Club di Livorno) consegnando il prestigioso premio Labrone a Maria Sole Ferrieri Caputi, primo arbitro donna ad aver diretto nella massima serie di calcio maschile.

Il “Premio Labrone”, un tempo premio Lions, è stata una delle prime “creature” del Lions Club Livorno Host: istituito nel 1958 per assegnare un riconoscimento ad una persona che abbia onorato la nostra città di Livorno con atti eccezionali o per rilevante contributo all’arte, scienza, cultura, educazione o lavoro.

Per la 44esima volta si è reso onore quindi ad un livornese, anzi ad una livornese in questo caso.

Maria Sole ha una laurea magistrale in sociologia (voto 110\110 con lode) ma da sempre ha coltivato la passione per il calcio. Nel 2007 entra a far parte dell’AIA, Associazione italiana Arbitri fino a raggiungere, il 1º luglio 2022, ufficialmente la promozione alla Commissione Arbitri Nazionale, rendendola la prima donna italiana ad approdare nel massimo organico nazionale.

Nel gennaio del 2023 viene inclusa fra le 33 direttrici di gara incaricate di dirigere le partite della fase finale del campionato mondiale di calcio femminile dello stesso anno, disputato in Australia e Nuova Zelanda.

Un esempio di determinazione, capacità e forza in grado di scardinare pregiudizi e luoghi comuni di un mondo che, fino ad oggi, era quasi esclusivamente associato al genere maschile.

“Quando mi dicono arbitra è per sottolineare che sono una donna. Quindi preferisco arbitro. Credo che quando non ci sarà più l’esigenza di sottolinearlo, allora vorrà dire che ci sarà davvero parità.” Con queste parole Maria Sole riceve dal sindaco di Livorno Luca Salvetti, assieme al Presidente del Lions Club Livorno Host Stefano Pampaloni, il prestigioso premio, che si aggiunge quindi a illustrissimi nomi tra i quali: Carlo Azeglio Ciampi, Giorgio Caproni, Renato Natali o, per rimanere in tema calcistico, Giorgio Chiellini.

La serata è stata arricchita dalla presenza del Governatore del Distretto Lions Toscana 108LA, Alberto Carradori che ha consegnato i riconoscimenti Chevron (in base agli anni di servizio nel club) ai soci Alessandro Betti (10 anni), Andrea Mazzoni, Carlo Morelli e Andrea Pardini (15), Glauco Magini (25), Vittori Carelli e Antonio Heusch e Gianfranco Porrà (30), Marcello Martolini (45), Giorgio Pancrazi (50). Un riconoscimento special inoltre per Alberto Gentiluomo con ben 52 anni si servizio nel club.

