All’Arena Astra serata disco ’70-2000 con Pierino Vee e Nike Dj

Una serata da non perdere quella che prenderà piede mercoledì 13 luglio all'Arena Astra a partire dalle 20,30 quando Pierino Vee e Nike Dj animeranno la pista e scalderanno l'atmosfera con i più grandi successi dance che hanno fatto ballare generazioni e generazioni

Una serata da non perdere quella che prenderà piede mercoledì 13 luglio all’Arena Astra a partire dalle 20,30 quando Pierino Vee e Nike Dj animeranno la pista e scalderanno l’atmosfera con i più grandi successi dance che hanno fatto ballare generazioni e generazioni. Sui piatti dei due storici e noti deejay suoneranno infatti le atmosfere che vanno dagli anni ’70 fino ai 2000 grazie alle hit più famose con le quali non puoi che ballare in un evento che prende il nome di “Ti ricordi quando…”. Un modo per rivivere una serata fatta di buona musica e grande compagnia. Per info e prenotazioni tramite WhatsApp al numero: 3801309115 indicando nome-cognome-telefono e numero di posti).

ii04i59q”> Per la cena – Menù A: Pizza + Bevuta (vino/birra/coca cola) + tavolo + coperto € 15.00.

Menù B: Tagliere salumi e formaggi + Bevuta (vino/ Birra/Coca Cola ) tavolo + coperto € 20.00. Menù C: Primo piatto espresso del giorno + acqua+ vino+ tavolo + pane + coperto € 15.00.

Chi non cena ingresso con bevuta obbligatoria € 10.00 posto seduto e bevuta. ii04i59q”>

jq4qci2q bkfpd7mw a3bd9o3v kvgmc6g5 wkznzc2l oygrvhab dhix69tm jktsbyx5 rz4wbd8a osnr6wyh a8nywdso s1tcr66n”> jq4qci2q bkfpd7mw a3bd9o3v kvgmc6g5 wkznzc2l oygrvhab dhix69tm jktsbyx5 rz4wbd8a osnr6wyh a8nywdso s1tcr66n”>

Condividi: