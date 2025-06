Alle Cattaneo in scena “Il Bello delle Donne”

In continuità con il progetto educativo sul rispetto di genere, la nostra scuola ha organizzato due giornate di rappresentazioni teatrali speciali, pensate per valorizzare le figure femminili nella storia, nella cultura e nell’immaginario collettivo

In continuità con il progetto educativo sul rispetto di genere, la nostra scuola ha organizzato due giornate di rappresentazioni teatrali speciali, pensate per valorizzare le figure femminili nella storia, nella cultura e nell’immaginario collettivo.

Il percorso che ha condotto alla messa in scena di queste recite è stato ricco e coinvolgente: i bambini e le bambine hanno lavorato non solo sui testi teatrali, ma anche su musiche, citazioni, riflessioni e rappresentazioni visive. Le protagoniste scelte spaziano da donne che hanno segnato la storia e la scienza, come Margherita Hack, a figure iconiche dell’arte e del pensiero libero come Frida Kahlo, fino ad arrivare a personaggi del mondo dell’animazione che parlano ai più piccoli con forza e immediatezza, come le protagoniste di Frozen, simboli di coraggio, indipendenza e sorellanza.

Attraverso canzoni, coreografie, scenette e narrazioni, bambine e bambini daranno voce a una pluralità di modelli femminili che hanno saputo resistere, creare, cambiare il mondo reali o immaginari, ma tutti ugualmente significativi.

“Il lavoro corale è stato condiviso durante tutto l’anno scolastico da insegnanti attenti a valorizzare ogni partecipazione – spiegano dall’istituto – stimolando la riflessione e il pensiero critico. Il messaggio che vogliamo trasmettere è chiaro: il rispetto si costruisce riconoscendo il valore dell’altro, abbattendo stereotipi e offrendo modelli positivi fin dall’infanzia. La recita, in programma il 3 e il 4 giugno, sarà aperta alle famiglie, perché crediamo che la cultura del rispetto e dell’uguaglianza sia una responsabilità di tutte e tutti cosicché è possibile condividere insieme un momento di bellezza, consapevolezza e crescita”.

