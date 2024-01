Alle Fonti del Corallo ecco la “Befana a….canestro!”

Un evento sportivo-solidale con una Befana a….canestro! Quest’anno a Fonti del Corallo la Befana si presenterà in una versione piuttosto insolita e prettamente sportiva: nel giorno che precede la partita più attesa del campionato di basket, il derby Pielle-Libertas (7 gennaio al Modigliani Forum) nelle hall del centro commerciale di Porta a Terra andrà in scena una gran festa in anteprima del basket labronico, in collaborazione e con il coinvolgimento degli atleti “Leoni Amaranto” dell’U.S. Livorno Basket (società sportiva nata nel 1947 dalla fusione tra la Pro Livorno e la Stella Rossa Livorno, attualmente la più antica realtà della “palla a spicchi” livornese in attività).

Sin dal primo pomeriggio i giovani e giovanissimi Leoni Amaranto, ma anche tutti gli appassionati di basket presenti che vorranno parteciparvi, potranno cimentarsi in divertenti sfide a suon di canestri, giochi e percorsi “speciali” con la palla, sotto lo sguardo attento della Befana e delle sue belle aiutanti-miss, che non mancheranno di elargire a tutti dolciumi, caramelle e calze. Non mancherà la musica dal vivo curata dal vulcanico Dino Mancino e non mancheranno giochi e intrattenimento per tutta la famiglia a cura dell’animatore Alby. L’appuntamento con la Befana a Fonti del Corallo dedicherà anche attimi di riflessione e momenti di solidarietà grazie alla presenza, con un loro stand, delle associazioni aderenti al progetto “In Cammino con Noi”, ovvero la AIDP (Associazione italiana persone down), AUTISMO LIVORNO e VOLARE SENZ’ALI, realtà livornesi operative nella tutela dei bambini, dei ragazzi e adulti con gravi disabilità, alle quali verrà consegnato a fine evento, dalla direzione del Centro Commerciale, un contributo a sostegno della loro encomiabile attività.

Un pomeriggio, sostanzialmente, per tutta la famiglia, da vivere tra musica, sport, giochi, animazione e solidarietà con una insolita Befana sportiva, regina per un giorno del basket livornese. “Palla a 2” intorno alle 16, fino alle 19.

