Alle Fonti del Corallo una “giornata Harley Davidson” per… Volare senz’Ali

Sabato 9 aprile una giornata a Fonti del Corallo dedicata al mondo dell’Harley Davidson, con tante moto, musica, danze country, giochi, premi e gadget. Con il fine di raccogliere contributi da destinare alla associazione “Volare senz’Ali”

Mediagallery

Una giornata a Fonti del Corallo dedicata al mondo dell’Harley Davidson, con tante moto, musica, danze country, giochi, premi e gadget. Con il fine ultimo, attraverso il mondo dei bikers, di raccogliere contributi da destinare alla associazione “Volare senz’Ali”. Il tutto si concretizzerà nel pomeriggio di sabato prossimo 9 aprile (dalle 16 in poi) quando Fonti del Corallo sarà invasa da tantissime affascinanti Harley, grazie alla fattiva collaborazione dei gruppi labronici “0586 Garage” e “Semper Fidelis”.

Nella hall e nella galleria del Centro Commerciale, che per l’occasione si presenterà con allestimenti in tema con l’iniziativa (nei giorni precedenti l’evento saranno anche posizionati dei “totem informativi” sulla storia Harley), sarà possibile ammirare i più vari modelli della mitica casa motociclistica di Milwaukee e farsi scattare una foto in sella all’Harley preferita. Gratuitamente, sarà poi possibile ritirare la foto ad un gazebo dedicato. Ma oltre che per una foto da fermo, ci sarà l’opportunità di fare un giro su strada (in qualità di passeggero) e provare l’ebrezza dì salire su una vera Harley Davidson nell’area esterna alle Fonti, dove tante altre moto saranno pronte ad accogliere gli improvvisati bikers per un giorno, che potranno anche loro ricevere (sempre gratuitamente) la foto della loro avventura in Harley.

Per assicurarsi il giro è consigliabile prenotarsi al numero 331/3814909 (solo WhatsApp). In contemporanea ai giri “on the road”, nella hall delle Fonti imperverserà la musica country con gli interventi del corpo di ballo del “Country Spirit costa etrusca”, che si alterneranno con le scorribande al piano dell’eclettico musicista Dino Mancino e con i molti giochi a premio che coinvolgeranno tutti i presenti. A guidare lo show sarà l’animatore-show man Alby e non mancheranno in qualità di collaboratrici all’evento le “bimbe” di Miss Livorno, alcune delle quali saranno presenti alle Fonti qualche giorno prima dell’iniziativa, per dare informazioni e promuovere il giro in moto su strada (gratuito). Altra attrazione da seguire nella hall: su una pedana sarà collocata una Harley di “0586 Garage”, che si rivelerà oggetto di particolari cure meccaniche (dal cambio di marmitta a quello del manubrio, ecc.ecc.). Sarà anche riprodotto il suono del “prima e dopo” la cura alla marmitta, attraverso l’impianto audio. Il tutto si concluderà intorno alle 19 quando la direttrice di Fonti del Corallo ed i rappresentanti dei gruppi Harley “Semper Fidelis” e “0586 Garage”, consegneranno un assegno quale contributo alla causa sostenuta dalla associazione “Volare senz’Ali”, organizzazione di volontariato operativa su Livorno per la tutela dei bambini e giovani con gravi disabilità.