Alle Librerie Coop di Porta a Mare Pernisco presenta “La meticcia e il suo viaggio”

Sabato 5 aprile alle 18 alle Officine Storiche nei locali Librerie.coop Porta a Mare (via Costante Neri, 67-69-71-73), incontro con Celeste Pernisco per la presentazione del libro “La meticcia e il suo viaggio” (Innocenti Editore). Dialoga con l’autrice Enrica Pini, pedagogista.

Celeste è divisa tra le origini di suo padre e quelle di sua madre. Lei vive da un lato la cultura di suo padre greco e quella di sua madre italiana, per questo si sente una meticcia… Attraverso i ricordi dell’infanzia Celeste cerca di ricomporsi un’identità, di capire da dove viene. L’individualità di Celeste e il suo percorso biografico sono imprescindibili.

Scrivendo “La meticcia e il suo viaggio” vuole dimostrare che dai condizionamenti sociali e mentali ci si può liberare, capendo e affrontando le difficoltà. Guardando indietro, Celeste cerca di trovare sicurezza dalla propria storia e dalle proprie radici.

Biografia – Celeste Pernisco è nata nel 1950 a Latiano (BR) e vive a Grosseto. Laureata in Pedagogia a indirizzo psicologico, per 23 anni ha lavorato come docente di lettere nella scuola secondaria di I° grado ma la sua passione per la scienza pedagogica l’ha portata a fare sperimentazioni e a impegnarsi in tutti i vari contesti educativi per tutte le età, al fine di educare verso una società del benessere. Dipendente del Miur fino al 2007, anno del pensionamento, ha esercitato come libera professionista nel campo della ricerca, dello studio e della progettazione di percorsi formativi.

