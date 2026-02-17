Alle Terme del Corallo conferenza del prof Farinella su giapponesismo e liberty

L'appuntamento di venerdì 20 febbraio alle ore 18.00 nella Sala della Mescita delle Terme del Corallo apre una serie di incontri organizzati dall'Associazione Terme del Corallo nell’ambito del nuovo patto di collaborazione per i beni comuni stipulato con il Comune

Venerdì 20 febbraio alle ore 18.00 il professor Vincenzo Farinella, ordinario di Storia dell’Arte Moderna dell’Università degli Studi di Pisa, sarà nella meravigliosa Sala della Mescita delle Terme del Corallo (piazza Dante 25/27) per una conferenza dal titolo: “Un capolavoro sconosciuto del Giapponismo italiano, il paravento di Antonio Fontanesi”. L’appuntamento apre una serie di incontri organizzati dall’Associazione Terme del Corallo onlus nell’ambito del nuovo patto di collaborazione per i beni comuni stipulato con il Comune di Livorno, all’interno di un progetto che mira a far conoscere lo Stile Liberty nelle sue molteplici espressioni, frutto di un periodo storico che ha rivoluzionato la società. L’Associazione sta strutturando nelle Terme del Corallo il Centro di studi per il Liberty, mettendo a disposizione di chiunque voglia conoscere ed approfondire, due spazi dedicati che sono le “Stanze di Eugenia“: due ambienti in stile Liberty che ripropongono arredi, suppellettili e piccole collezioni compresa una piccola biblioteca tematica. Molti saranno gli incontri con esponenti dell’arte e della cultura che proporranno conferenze per capire il significato di questo stile, le motivazioni che lo hanno generato e le varie declinazioni che ha assunto nel breve tempo in cui si é fatto spazio. Uno dei temi centrali della genesi del Liberty é sicuramente il Giappone ed il Giapponismo come bene spiegherà il professor Farinella nel suo primo incontro. L’influenza dell’are giapponese (soprattutto le stampe ukiyo-e) in Occidente tra fine ‘800 e inizio ‘900, ha rivoluzionato lo stile Liberty traducendo linee sinuose, asimmetria, bidimesionalità e un forte naturalismo, rompendo con la rigidità classica. Le stampe di Hokusai e Hiroshige hanno ispirato l’uso di contorni netti, spazi vuoti e motivi floreali, influenzando architettura, arti decoratice e grafica. Il Giapponismo ha fornito agli artisti Liberty un nuovo vocabolario visivo, permettendo di unire natura e funzionalità, trasformando l’arte in un elemento decorativo onnipresente e “totale”. Partecipazione libera e gratuita fino alla capienza consentita della sala. Info e prenotazioni al numero 338-3282797.

