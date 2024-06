Alle Vettovaglie celebra 130 anni del Mercato Centrale con un giugno da ricordare

Mercato Centrale di Livorno continua a festeggiare il suo 130º anniversario con un programma ricco di eventi culturali e culinari che coinvolgeranno la comunità locale e i visitatori

Mercato Centrale di Livorno continua a festeggiare il suo 130º anniversario con un programma ricco di eventi culturali e culinari che coinvolgeranno la comunità locale e i visitatori.

L’Osteria Alle Vettovaglie presenta una serie di appuntamenti settimanali pensati per soddisfare tutti i gusti.

PER ART AND FOOD Continua la Mostra di Pittura di Veronica Cairo – finissage il 15 Giugno ore 19,00

L’artista Veronica Cairo, con radici a Cosenza e residenza a Pisa dal 2009, porta la sua mostra di pittura al Mercato Centrale. Dopo un percorso di studi in Biologia e una variegata esperienza lavorativa, Veronica ha deciso di dedicarsi completamente all’arte. Ogni suo dipinto è un viaggio nell’armonia e nella gioia, un modo per trasmettere la bellezza che ci circonda

Cambio della guardia, Venerdì 22 Giugno Inizia la Mostra dei complementi di arredo BeCoot inaugurazione ore 19,00 fino al 27 Luglio . Be Coot è Alessandro di Costanzo che dice di se: Nasco a LudwigsBurg nel Dicembre 1970 e subito comincio a disegnare. Dopo qualche tempo studio la linea BeCoot e comincia una bella avventura. Pubblicano alcuni miei lavori sulla rivista “Casamia” e capisco che probabilmente sono un’artista ma non voglio illudermi. Qualche premio qua e là, poi creo il Logo ufficiale de “Il Villaggio di Natale”, con ProLoco Livorno e mi trasformo nell’ Elfo Dispettoso. A volte rischio le dita e ci rido sopra. Rido anche dei Gabbiani, amo il 5e5, l’estate, odio la pioggia.

Food and Music con Danny Crews – Sabato 1 Giugno

DannyCrews presenta uno spettacolo live,voce e chitarra, con alcune tra le più belle hits di grandi autori: James Blunt – Lenny Kravitz – Mario Winans – The Verve – Sting – Phil Collins – Tracy Chapman – Chris Isaak – U2 – Simon & Garfunkel – The Beatles – Bruno Mars – Cat Stevens – Radiohead – Eric Clapton – Bruce Springsteen – George Michael & many more.Musicista di grande esperienza, cantante, cantautore, chitarrista, produttore e docente, Danny Crews torna al mercato per accompagnarvi in questa serata con eleganza e divertimento!

Food And Music con i VeròMica – Sabato 8 giugno

I VeròMica è un progetto musicale nato nel 2021 grazie all’ interesse condiviso da Micael e Veronica, di rileggere in chiave acustica brani dalle sonorità blues swing e soul. Il repertorio comprende cover sia italiane che internazionali.

Prerogativa assoluta di questo duo è rendere felice il pubblico, facendogli vivere un momento di serenità e gioia con la musica…spettacolo da non perdere, per la prima volta al Mercato!

Food And Music con Diego Ruschena duo – Sabato 15 giugno

Diego Ruschena è un chitarrista e cantautore di origine

uruguaiana. Canta e scrive le sue canzoni in italiano, spagnolo e portoghese. Suona una chitarra trasparente, per mettersi a nudo.

Nei suoi brani si condensano le diverse latitudini del Sudamerica orientale: il Tango rioplatense e lo Choro brasiliano, la Rumba e la Chacarera sono solo alcune tappe del suo viaggio, lungo il quale ripercorre le proprie origini e gli incontri che hanno plasmato e arricchito il suo bagaglio artistico.

DiegoRuschena – voce e chitarra

MatteoMoscardini – contrabbasso, guitarrón, flauti

Food and Music con Sounds Good – Sabato 22 Giugno

I SoundsGood sono una coppia di amici, incontrati per caso. Dalla condivisione dei propri ascolti, dei propri riferimenti musicali nasce l’idea di costruire un progetto musicale acustico. Il duo ripercorre brani italiani e internazionali dagli anni ’60, toccando artisti come Norah Jones, Mina, Michael Jackson e Pino Daniele, il tutto accompagnato dalle corde armoniche di Luca De Stasio e dalla voce di Luana Girgenti…una serata elegante da non perdere!

Food and Music per Livorno al Centro con Two Loose – Sabato 29 Giugno

Livorno Al Centro Festival di Arte, Cultura e Spettacolo, coinvolge molte associazioni culturali, artisti e centri commerciali naturali della città. Le Piazze cittadine vengono animate con una programma che permette di assistere a più spettacoli in diversi orari. Gli spettacoli sono coadiuvati dal direttore artistico Riccardo Della Ragione.

Il palcoscenico del Mercato per questa occasione rappresenta un percorso tra psichedelia, tradizionale cantautorato e poesia tutto al femminile. Two Loose, è un progetto – sperimentazione, che mette al Centro donne che hanno graffiato la storia della musica in un senso o nell’altro, vicine o lontane, e nella loro irripetibilità vengono presentate fra i giochi di loop di chitarra di Greta Merli e la voce di Ada Doria.

Cantautrici e grandi interpreti che vanno da Carol King a Amy Winehouse, da Patti Smith a Dolores O’Riordan, passando per Grace Slick, Edie Brickell,Nada, Rettore e tante altre

Per partecipare agli eventi, è consigliabile prenotare al numero 3477487020 anche via WhatsApp. Un Giugno indimenticabile vi aspetta al Mercato Centrale di Livorno!

Per ulteriori informazioni: Alle Vettovaglie , l’Osteria del Mercato Centrale di Livorno Indirizzo: Scali Saffi 27 Telefono: 3477487020 Sito Web: www.allevettovaglie.com

Tutti i Food and Music iniziano alle 21,00 e sono organizzati in collaborazione con Percorsi Musicali

Condividi:

Riproduzione riservata ©