Alle Vettovaglie musica, cibo e… storia della birra. Il programma

Il Mercato Centrale di Livorno continua ad aprire le porte alla cittadinanza il venerdì e sabato sera, con eventi enogastronomici e live music in accompagnamento alle cene. Il sabato sera come sempre è dedicato alla rassegna “FOOD and MUSIC” frutto della collaborazione quasi decennale con Percorsi Musicali, che ne cura la direzione artistica. Quelle del sabato sono serate dove il connubio tra cibo e musica di qualità è protagonista, accompagnando il pubblico in una esperienza unica. Il prossimo appuntamento con sabato 27 aprile 2024, dalle 20.30: The Sundance Family duo. Percorsi Musicali è il centro polifunzionale musicale, con sede nel quartiere delle Sorgenti a Livorno, che propone scuola di musica, sale prova, studio di registrazione e servizi al musicista ad ampio spettro, più l’organizzazione di eventi dentro e fuori sede.

L’Osteria Alle Vettovaglie, grazie all’esperienza maturata negli scorsi otto anni, propone attività di ristorazione di qualità, utilizzando prevalentemente materie prime acquistate nel Mercato stesso. È possibile prenotare al 3477487020

Venerdì 26 aprile, ci sarà anche la presentazione del libro di Claudio Norfini, “La storia della birra a Livorno”, da collezionista di lattine di Birra dal tutto il mondo, alla penna… passando da un calice di Birra. Claudio Norfini noto imprenditore livornese, collezionista e curatore di una delle più famose pagine social labroniche “Livorno com’era”, si scopre scrittore, e Venerdì 26 Aprile, al Mercato Centrale di Livorno all’Osteria Alle Vettovaglie, ci racconterà questo suo percorso.

Curiosità, collezione, passione, una miscela veramente intrigante. Se dopo la presentazione ti vuoi fermare a cena, meglio fare una telefonata o mandare un messaggio al 3477487020

Possibile anche trattenersi per un aperitivo o una cenetta, al Mercato Centrale Scali Saffi 27

