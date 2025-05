Alle Vettovaglie, un maggio tutto da vivere tra arte, food e musica

Le aperture serali dello storico Mercato si confermano un’occasione per vivere Livorno in modo diverso: unendo cultura, buona tavola e voglia di stare insieme. Ecco il programma completo di appuntamenti da segnarsi sul calendario

di Giacomo Niccolini

L’Osteria Alle Vettovaglie, punto di riferimento per la cucina autentica e conviviale all’interno del Mercato Centrale di Livorno, è pronta a dare il via a un mese ricco di appuntamenti serali tra musica dal vivo, cinema d’autore, arte e degustazioni. Le aperture serali dello storico Mercato si confermano un’occasione per vivere Livorno in modo diverso: unendo cultura, buona tavola e voglia di stare insieme.

PROGRAMMA EVENTI – MAGGIO 2025

ART AND FOOD – Mostra “Pure Imagination” di Cinzia Mazzoni

Per tutto il mese di maggio il Mercato ospita le opere di Cinzia Mazzoni. La mostra personale, dal titolo “Pure Imagination”, propone un percorso tra forme e colori che si fondono con l’energia del mercato. Un invito a lasciarsi sorprendere da arte e creatività in uno spazio inedito.

Venerdì 2 maggio – Movie Bistrot: “Bianco, Rosso e Verdone”

Prima serata dedicata alla commedia italiana con uno dei titoli simbolo di Carlo Verdone. L’attore romano interpreta tre personaggi iconici che raccontano l’Italia degli anni ’80. La cena, ispirata al film, sarà seguita dalla proiezione. Inizio alle ore 20:30.

Sabato 3 maggio – Food & Music: The LABS

Il duo livornese formato da Andrea Bacci (chitarra solista) e Leonardo Sardelli (voce e chitarra ritmica) si esibirà con un repertorio che attraversa rock, pop, blues, reggae e molto altro. Un concerto perfetto per accompagnare la cena. Inizio ore 21:00, in collaborazione con Percorsi Musicali.

Venerdì 9 maggio – Cena Ribelle | Chianti Lovers Week 2025

Evento dedicato al Chianti DOCG, nell’ambito della rassegna regionale Chianti Lovers Week 2025. In degustazione i vini dell’azienda Poggio al Chiuso (Tavarnelle Val di Pesa), con la presenza diretta dei produttori. Una cena che mette in dialogo sapori e racconti autentici. Inizio alle ore 20:00, in collaborazione con FISAR Delegazione di Livorno.

Sabato 10 maggio – Food & Music: Una Flessibile Tragedia

Il duo composto da Luca Bellofiore (pianoforte) e Sara Del Chicca (voce) propone un viaggio musicale che spazia dal cantautorato al rock, dal Mediterraneo al Brasile, con ironia e libertà. Inizio concerto alle 21:00.

Venerdì 16 maggio – Movie Bistrot: “In Viaggio con Papà”

Carlo Verdone e Alberto Sordi sono i protagonisti di questa pellicola cult. Una serata speciale per ricordare l’attrice Eleonora Giorgi, recentemente scomparsa, attraverso uno dei suoi ruoli più amati. Cena e proiezione con inizio alle ore 20:30.

Sabato 17 maggio – Food & Music: Luca Burgalassi

One Man Band livornese con chitarra acustica, armonica e voce. Luca Burgalassi torna al Mercato con il suo sound tra folk, rock e country blues, dopo l’uscita del disco “Come To My World”, registrato e prodotto negli Stati Uniti. Inizio alle ore 21:00.

Venerdì 23 maggio – Movie Bistrot: “Il Marchese del Grillo”

Il Marchese Del Grillo – Con l’Unico e Insuperabile Alberto Sordi con la regia di Mario Monicelli Alberto Sordi, Paolo Stoppa, Caroline Berg (1981) Nella Roma d’inizio ‘800, il marchese del Grillo intreccia le vicende storiche alla sua irrefrenabile voglia di divertirsi e di fare scherzi.

Sabato 24 maggio – Food & Music: Alex & Febe

Il pianista Alex Bimbi accompagna la voce di Febe Ceccarini in un viaggio tra musica italiana e internazionale. Un concerto pensato per emozionare, tra generi e lingue diverse. Inizio ore 21:00.

Sabato 31 maggio – Food & Music: Arcamone e Modestino Una serata speciale con una musicista meravigliosa , Elisa “Arkanz” Arcamone, dalla voce e dalla sensibilità uniche. Interprete, autrice e docente di canto, accompagnata da Emmanuele Modestino, alla chitarra , polistrumentista lucchese di grande gusto, ci proporranno il loro racconto musicale tra capisaldi della musica italiana e meravigliose rivisitazioni di brani internazionali. Inizio ore 21:00

Informazioni generali

Tutti gli eventi Food & Music iniziano alle ore 21:00 e sono realizzati in collaborazione con Percorsi Musicali.

Gli eventi Movie Bistrot iniziano alle ore 20:30.

Prenotazione consigliata.

Contatti

Osteria Alle Vettovaglie – Mercato Centrale di Livorno

Scali Saffi 27, Livorno

Telefono e WhatsApp: 347 7487020

Sito Web: www.allevettovaglie.com

