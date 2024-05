Alle Vettovaglie, un mese di eventi tra musica e cibo

Il Mercato Centrale di Livorno si prepara a festeggiare il suo 130º anniversario con un programma ricco di eventi culturali e culinari che coinvolgeranno la comunità locale e i visitatori

L’Osteria Alle Vettovaglie presenta una serie di appuntamenti settimanali pensati per soddisfare tutti i gusti.

Vernissage della Mostra di Pittura di Veronica Cairo – Venerdì 3 Maggio, ore 19:00

L’artista Veronica Cairo, con radici a Cosenza e residenza a Pisa dal 2009, porta la sua mostra di pittura al Mercato Centrale. Dopo un percorso di studi in Biologia e una variegata esperienza lavorativa, Veronica ha deciso di dedicarsi completamente all’arte. Ogni suo dipinto è un viaggio nell’armonia e nella gioia, un modo per trasmettere la bellezza che ci circonda dal 3 Maggio al 15 Giugno.

Food and Music con Samuele Borsò – Sabato 4 Maggio

Samuele Borsò, musicista e cantautore dal talento indiscusso, torna al Mercato Centrale per un’indimenticabile serata di musica e intrattenimento. Vincitore della trasmissione iband nell’edizione 2022, Samuele stupirà il pubblico con la sua musica originale e coinvolgente.

Food And Music con Gli On The Mend – Sabato 11 Maggio

L’irish folk si mescola alla musica country con Gli On The Mend, Daniele Pistocchi chitarra, voce, Valentina Cantini violino, flauto dolce e percussioni per una serata di note coinvolgenti e atmosfere suggestive. Un repertorio unico che vi accompagnerà in un viaggio musicale indimenticabile.

Autoctono si Nasce con il GO WINE CLUB di Livorno – Venerdì 17 Maggio

Il Go Wine Club di Livorno vi invita a una degustazione tematica dedicata ai vitigni e vini autoctoni italiani. Un’occasione unica per scoprire e apprezzare le eccellenze enologiche del nostro Paese.

Food And Music con I #MiBa+ – Sabato 18 Maggio

I #MiBa+, tributo a Mina e Lucio Battisti, vi porteranno indietro nel tempo con le loro reinterpretazioni delle canzoni più celebri degli anni ’60 e ’70. Un omaggio alla grande musica italiana che non potete perdere.

I Colli Euganei a Livorno – Venerdì 24 Maggio

Una cena esclusiva con i Sommelier FISAR Livorno vi condurrà alla scoperta dei vini dei Colli Euganei, abbinati ai piatti della tradizione culinaria labronica. Un’esperienza gastronomica imperdibile.

Food and Music con Giulia Pratelli – Sabato 25 Maggio

La talentuosa cantautrice toscana Giulia Pratelli chiude il mese con una performance emozionante. Con un curriculum di collaborazioni prestigiose e numerosi premi ricevuti, Giulia incanterà il pubblico con le sue canzoni e la sua voce unica.

Per partecipare agli eventi, è consigliabile prenotare al numero 3477487020 anche via WhatsApp. Per l’evento del Venerdì 17 Maggio con il Go Wine Club, contattare l’ufficio soci al 0173 364631 o via email all’indirizzo [email protected].

Un maggio indimenticabile vi aspetta al Mercato Centrale di Livorno!

Per ulteriori informazioni: Alle Vettovaglie , l’Osteria del Mercato Centrale di Livorno Indirizzo: Scali Saffi 27 Telefono: 3477487020 Sito Web: www.allevettovaglie.com

