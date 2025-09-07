All’ex Cinema Aurora torna il Giardino Filosofico: focus su Bergson

Martedì 10 settembre, alle 21.15, all’ex Cinema Aurora torna il Giardino Filosofico, l’appuntamento culturale ideato e condotto dal professor Lamberto Giannini, docente di storia e filosofia e regista

Martedì 10 settembre, alle 21,15, all’ex Cinema Aurora torna il Giardino Filosofico, l’appuntamento culturale ideato e condotto dal professor Lamberto Giannini, docente di storia e filosofia e regista.

L’incontro si svolgerà, tempo permettendo, nello spazio esterno dell’ex cinema; in caso di maltempo si terrà invece all’interno. Protagonista della serata sarà la figura di Henri Bergson, filosofo e letterato francese, premio Nobel per la letteratura nel 1927.

data-start=”684″ data-end=”1145″>La riflessione bergsoniana si pone in contrasto con il positivismo dominante a cavallo tra XIX e XX secolo: secondo Bergson, infatti, il positivismo attribuisce troppa importanza al tempo della fisica – una sequenza di istanti concatenati come perle di una collana – trascurando invece il tempo vissuto, quello della coscienza, in cui passato, presente e futuro si intrecciano. Un pensiero che segna una svolta nel modo di interpretare l’esperienza umana.

Bergson, ebreo, pur avendo preso le distanze dalla religione decise di non abbandonarla nei momenti più drammatici per il suo popolo. Morì a Parigi nel 1941, durante l’occupazione nazista.

Il Giardino Filosofico è un progetto fortemente voluto da Giacomo Del Gamba, a cui è dedicato: la sua scomparsa ha rappresentato una grande perdita culturale per la città. Nel tempo, la rassegna ha saputo coinvolgere non solo appassionati, ma anche tanti giovani, creando un dialogo intergenerazionale intorno ai temi della filosofia e stimolando riflessioni personali e sociali.

Gli interessati possono prenotarsi inviando un messaggio WhatsApp al numero 320 2436053.

Condividi:

Riproduzione riservata ©