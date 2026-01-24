All’ex cinema Aurora torna il Giardino Filosofico: incontro dedicato a Hannah Arendt

Martedì 28 gennaio, con inizio alle 21.15, all’ex cinema Aurora torna il Giardino Filosofico, appuntamento ormai riconosciuto come spazio di confronto e riflessione aperto alla città. Per partecipare è possibile prenotarsi inviando un messaggio WhatsApp al numero 320 243 6053

La serata sarà dedicata al pensiero di Hannah Arendt, che amava definirsi una pensatrice politica. Per Arendt, infatti, solo il pensiero e la politica sono in grado di incidere e trasformare in profondità le strutture sociali. Allieva – e compagna – di Martin Heidegger, fu costretta a fuggire dalla Germania a causa delle persecuzioni naziste, trovando rifugio negli Stati Uniti. È proprio oltreoceano che darà alle stampe alcune delle sue opere più importanti, tra cui Le origini del totalitarismo, Vita activa e La banalità del male.

data-end=”1629″>Il suo pensiero continua a interrogare il presente, spingendo ciascuno ad assumersi la responsabilità delle proprie azioni: una responsabilità che, come la storia insegna, venne meno durante i regimi totalitari.

Il Giardino Filosofico è condotto dal professore di storia e filosofia e regista Lamberto Giannini ed è rivolto a tutti: appassionati, curiosi e anche a chi si avvicina per la prima volta alla filosofia. In una fase storica in cui sembra riaccendersi l’interesse verso i meccanismi del pensiero umano, il Giardino si conferma uno spazio di dialogo libero e inclusivo.

Il progetto è stato fortemente voluto da Giacomo Del Gamba ed è dedicato alla sua figura: la sua scomparsa ha rappresentato una perdita culturale significativa per la città di Livorno. Tra i punti di forza dell’iniziativa, la grande partecipazione dei giovani e la capacità di mettere in dialogo generazioni diverse, utilizzando le tematiche filosofiche come strumento per interrogarsi su se stessi e sulla società contemporanea.

