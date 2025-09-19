All’ex Cinema Aurora torna il Giardino Filosofico: protagonista Kant

Il Giardino Filosofico torna il 22 settembre all’ex Cinema Aurora con una serata dedicata a Kant, guidata da Lamberto Giannini. Prenotazioni via WhatsApp al 345 437864

Lunedì 22 settembre, alle 21.15, all’ex Cinema Aurora torna l’appuntamento con il Giardino Filosofico, che questa volta sarà ospitato all’interno della manifestazione Oktoberfest, da anni organizzata nello stesso spazio. L’incontro si svolgerà all’aperto, condizioni meteo permettendo, altrimenti all’interno della struttura.

Il tema scelto per la serata sarà dedicato a Immanuel Kant, filosofo illuminista tedesco e fondatore del criticismo, la corrente che mette al centro la capacità dell’uomo di confutare il dogma. Per Kant non è il soggetto ad adattarsi all’oggetto, ma il contrario, da cui deriva il cosiddetto soggettivismo gnoseologico.

Durante l’incontro verranno approfondite le tre grandi domande poste dal pensatore: Che cosa posso sapere? Che cosa posso fare? Che cosa posso sperare? Le risposte si ritrovano nelle sue tre opere fondamentali: la Critica della ragion pura, la Critica della ragion pratica e la data-end=”1147″>Critica del giudizio .

A guidare il pubblico sarà il professore di storia e filosofia e regista Lamberto Giannini, con un dialogo aperto e accessibile a tutti, sia agli appassionati sia a chi si avvicina per la prima volta al pensiero filosofico.

Il Giardino Filosofico nasce da un’idea di Giacomo Del Gamba, figura a cui l’iniziativa è fortemente dedicata dopo la sua scomparsa, una perdita culturale importante per la città. La forza del progetto, infatti, è stata quella di coinvolgere numerosi giovani, creando occasioni di confronto tra generazioni diverse attraverso i grandi temi della filosofia, stimolando riflessioni sui meccanismi sociali e su se stessi.

Per partecipare è richiesta la prenotazione inviando un messaggio WhatsApp al numero 3454378647.

