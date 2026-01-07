All’ex cinema Aurora torna il Giardino Filosofico: una serata dedicata a Nietzsche

Appuntamento lunedì 12 gennaio alle 21.15 con un nuovo incontro del Giardino Filosofico, guidato dal professor Lamberto Giannini: al centro il pensiero di Friedrich Nietzsche e il suo percorso di distruzione e rinascita dei valori

Lunedì 12 gennaio alle ore 21.15, all’ex cinema Aurora, torna il Giardino Filosofico con un nuovo appuntamento aperto alla cittadinanza. L’incontro sarà dedicato al pensiero di Friedrich Nietzsche, uno dei filosofi più complessi e rivoluzionari della modernità.

Nietzsche può essere definito un filosofo della distruzione, il cui pensiero attraversa diverse fasi. In una prima fase si assiste a un ritorno al senso della grecità, espresso nell’opera La nascita della tragedia del 1872. Successivamente il filosofo si distacca dall’ambiente romantico e dalla figura di Wagner con Umano, troppo umano del 1878, testo nel quale teorizza l’impossibilità di un ritorno al passato e afferma, anzi, come il passato stesso sia continuamente modificabile.

Da qui prende avvio un percorso di progressiva demolizione delle certezze tradizionali: scienza, storia e morale vengono messe in discussione in modo radicale. L’ultima fase della filosofia nietzschiana è infine dedicata alla trasmutazione dei valori e alla preparazione dell’avvento dell’Oltreuomo, figura simbolo di una nuova umanità capace di creare nuovi significati.

Il Giardino Filosofico è condotto dal professore di storia e filosofia e regista Lamberto Giannini ed è rivolto a tutti, sia agli appassionati sia a chi si avvicina per la prima volta alla materia. In una fase storica in cui sembra essersi risvegliata una curiosità diffusa verso le modalità del pensiero umano, il Giardino rappresenta uno spazio di confronto e riflessione condivisa.

Il progetto è stato fortemente voluto da Giacomo Del Gamba ed è profondamente dedicato alla sua figura: la sua scomparsa ha rappresentato una significativa perdita culturale per la città di Livorno.

Uno degli aspetti più rilevanti del Giardino Filosofico è la sua capacità di coinvolgere numerosi giovani, creando un vero e proprio circolo intergenerazionale, nel quale persone di età diverse dialogano e si confrontano utilizzando le tematiche filosofiche come strumento per interrogarsi su se stessi e sui meccanismi sociali.

Per partecipare è possibile inviare un messaggio WhatsApp, valido come prenotazione, al numero 320 243 6053.

