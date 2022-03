“Alma piccolissima: una favola colorata al Museo”. Sabato visita guidata didattica per famiglie

Una visita animata al Museo della Città alla scoperta delle opere della sezione contemporanea, in particolare del quadro di Emilio Isgrò dal titolo “La corsa di Alma” una delle opere più amate e che più colpiscono l’attenzione dei più piccoli. INFO e PRENOTAZIONI: 0586-824551; [email protected]

Una visita animata al Museo della Città alla scoperta delle opere della sezione contemporanea, in particolare del quadro di Emilio Isgrò dal titolo “La corsa di Alma” una delle opere più amate e che più colpiscono l’attenzione dei più piccoli. Il quadro rappresenta un rettangolo rosso con una semplice frase, è compito dei visitatori interpretare liberamente l’opera abbandonandosi all’immaginazione, guidati solamente dalla “traccia” delle parole. Isgrò è uno dei più significativi artisti del gruppo dei poeti visivi; le sue ricerche, infatti, si volgono a un’arte non legata solo alla visualità ma determinata anche da interventi concettuali. La tela, del 1969, è stata esposta alla prima Biennale del Museo progressivo d’arte contemporanea di Livorno.

Una favola ispirata all’opera accompagnerà i partecipanti nella visita attraverso gli occhi e la fantasia di una bambina. Il percorso alternerà momenti di narrazione fantastica e attività di manipolazione finalizzati ad esplorare il mondo dei colori e svelare l’anima che si nasconde all’interno di un’opera d’arte.

Quando: sabato 19 marzo ore 17.00

Dove: Museo della Città di Livorno – sezione di arte contemporanea, Piazza del Luogo Pio 19

Destinatari: bambini tra i 4 e i 5 anni accompagnati da almeno un adulto

Costi: bambini gratuito. Adulti ingresso 3,50 ridotto + 2 euro visita

Per informazioni e prenotazioni segreteria Museo della Città: tel: 0586-824551 email: [email protected].

Prenotazione anticipata consigliata, posti limitati nel rispetto delle norme di sicurezza legate all’emergenza sanitaria attualmente in corso. Accesso consentito con super green pass dai 12 anni in su, in ottemperanza al decreto-legge n.221 del 24 dicembre 2021. Si ricorda che in ottemperanza al decreto-legge n. 221 del 24 dicembre 2021, dal 10 gennaio 2022 l’accesso al museo sarà consentito esclusivamente ai visitatori muniti di Green Pass rafforzato unitamente a un documento di identità in corso di validità.