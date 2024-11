Almeno questi! Incontro dedicato alla bibliografia del libro

Appuntamento sabato 30 novembre alle ore 10,00 al Polo culturale dei Bottini dell’Olio con un incontro interamente dedicato alla bibliografia di base del libro per bambine e bambini e ragazze e ragazzi. La partecipazione è gratuita e aperta a tutti

Un incontro interamente dedicato alla bibliografia di base del libro per bambine e bambini e ragazze e ragazzi. Si svolgerà sabato 30 novembre alle ore 10,00 nella sala conferenze al primo piano del Polo culturale dei Bottini dell’Olio. Il progetto Almeno questi!, organizzato dal Centro regionale di servizi per le biblioteche per ragazzi della Regione Toscana, in collaborazione con Reti documentarie toscane, LiBeR, la biblioteca della Toscana Pietro Leopoldo e con il patrocinio di AIB, continua la sua serie di incontri nelle biblioteche toscane, approfondendo a Livorno il tema degli albi illustrati. Puntando su una ricca offerta di risorse documentarie e su una costante attività di valutazione e selezione, lo scopo è di mettere a disposizione di bibliotecari, insegnanti e operatori del campo educativo e culturale un set di strumenti utili a facilitare l’informazione, l’analisi della produzione, l’utilizzo, l’orientamento, le scelte d’acquisto e la catalogazione dei libri dedicati a giovani e giovanissimi. Un appuntamento fondamentale per illustrare i servizi, le risorse e le attività di promozione e diffusione della lettura che la Regione Toscana da anni contribuisce a sviluppare, sostenendo i territori attraverso il sistema delle biblioteche pubbliche, delle reti documentarie locali e della filiera del libro e della lettura. La partecipazione è gratuita ed aperta a tutte e tutti e prevede anche la possibilità di un collegamento online. Informazioni e contatti presso il Centro regionale di servizi per le biblioteche per ragazzi toscane: [email protected] – telefono 055 8979403.

