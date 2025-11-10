“America America” ai Magazzini Generali

Si intitola “America America” lo spettacolo di Cespuglio Ecosistema Teatrale dell’attrice Alessia Cespuglio che andrà in scena dal 12 al 15 novembre alle ore 21, al Magazzino Nove dei Magazzini Generali (via della Cinta Esterna 49/50)

Si intitola “America America” lo spettacolo di Cespuglio Ecosistema Teatrale dell’attrice Alessia Cespuglio che andrà in scena dal 12 al 15 novembre alle ore 21, al Magazzino Nove dei Magazzini Generali (via della Cinta Esterna 49/50).

“America America” si inserisce nella programmazione di Teatro (Con)Temporaneo con sede ai Magazzini Generali: uno spazio con 50 posti che accoglie spettacoli teatrali solo per un mese.“Lo spazio fisico – spiega Cespuglio – ha per me sempre meno senso: esistono i quartieri, le vie, le piazze. Il teatro per me dopo tanti anni è un concetto dinamico, fluido, in continua evoluzione e contaminazione di artisti ed esperienze”.

“America America” è il risultato di un laboratorio teatrale tenuto da Cespuglio su “Glengarry Glen Ross”, opera del 1983 del drammaturgo statunitense David Mamet e vincitrice del Premio Pulitzer per la drammaturgia nel 1984.

Ambientato in un’agenzia immobiliare di Chicago, il dramma segue quattro venditori spietati che competono per ottenere il miglior risultato di vendita. La pressione è altissima: il primo classificato vince una Cadillac Eldorado, il secondo un set di coltelli da bistecca, mentre gli altri rischiano il licenziamento. È un testo duro, politicamente scorretto, volgare e spietato dove l’animo umano dà il peggio di sé, diventato lo specchio di un capitalismo bestiale e feroce.

In scena: Giorgio Menichetti, Andrea Farulli, Francesca Finocchiaro, Loredana Donadio,

Ilaria Lidano e Manuela Mazzolini.

Informazioni e prenotazioni spettacolo

Ingresso agli spettacoli 10 euro. Prenotazione obbligatoria.

Per ricevere informazioni e per prenotare il posto mandare un messaggio WhatsApp al 3287013206 oppure scrivere mail: [email protected].

La Cespuglio Ecosistema Teatrale

È un’associazione nata a novembre 2024, fondata Alessia Cespuglio, che ne cura la visione creativa e ne dirige le attività. Sebbene sia in attività da pochi mesi lavora già a pieno ritmo su progetti che interessano il territorio della città di Livorno, attraverso i laboratori teatrali rivolti agli adulti di cui vanta già oltre 40 partecipanti, laboratori teatrali con l’associazione Mediterraneo che si occupa di Salute Mentale e con il Serd e la Coop. San Benedetto che si occupa di tossicodipendenze.

L’associazione vuole e mira ad instaurare progetti con artisti singoli e compagnie nazionali, per portare sul territorio un valore aggiunto in continua crescita come un vero e proprio “ecosistema” capace di arricchirsi continuamente.

Condividi:

Riproduzione riservata ©