Amici 2023. Il 19enne cantautore livornese Ayle convince al provino: sfida o sostituzione?

Un fotogramma tratto dal video del provino di Ayle andato in onda il 30 ottobre

Il cantante livornese, Elia Faggella in arte Ayle, ha cantato un suo inedito "Allergica alle fragole" e poi una cover di Franco Califano "Un tempo piccolo". Due professori su tre hanno acceso il "pallino verde". Adesso il destino lo vedrà in sfida con un altro cantante già dentro la scuola oppure direttamente seduto al banco tramite il meccanismo della sostituzione

Il giovane cantautore livornese Elia Faggella, in arte Ayle, è comparso davanti ai professori della scuola di Amici 2023 per cercare di convincerli a dargli un banco (clicca per rivedere il provino andato in onda il 30 ottobre). E lo ha fatto con tutta la grinta che noi livornesi abbiamo. Studente del conservatorio, musicista, produttore dei suoi brani ha messo in piedi un provino tutto anima e tecnica stupendo e convincendo due dei tre prof (Rudy Zerbi, Anna Pettinelli e Lorella Cuccarini) che si sono dichiarati interessati a lui accendendo “due pallini” verdi. Questo significa che lo rivedremo presto o in sfida contro un altro ragazzo o direttamente dentro tramite il meccanismo della sostituzione. Il cantante labronico ha cantato un suo inedito “Allergica alle fragole” e poi “Un tempo piccolo” di Franco Califano riuscendo a strappare approvazioni anche dai ragazzi già dentro al programma che non hanno lesinato i vari “questo spacca” “forte davvero”.

A breve scopriremo quale destino sarà riservato al nostro concittadino. Per adesso… un grosso in bocca al lupo!

