Amico Museo, doppio appuntamento al Museo della Città

Foto tratta dalla pagina Fb Museo della Città

Sabato 13 giugno una visita dedicata all’arte contemporanea e al rapporto tra città e spazio pubblico, domenica 14 giugno un laboratorio di disegno dal vero aperto a famiglie, giovani e adulti

Sabato 13 giugno, dalle 17.00 alle 18.00, per la rassegna Amico Museo, si terrà La città contemporanea: arte, spazio pubblico e nuovi linguaggi, visita tematica e in movimento dedicata alla dimensione contemporanea del Museo, con attenzione alle opere, alle installazioni, ai linguaggi artistici e alle testimonianze più recenti.

La visita proporrà una riflessione sul rapporto tra arte contemporanea, spazio urbano, identità collettiva e trasformazioni sociali attraverso il movimento. Il Museo sarà presentato come luogo in cui la città non viene solo ricordata, ma anche osservata, interpretata e ripensata, ed è rivolta a giovani, studenti e studentesse e appassionati di arte contemporanea.

Domenica 14 giugno, dalle 10.30 alle 12.00, è invece la volta di Disegnare la città al Museo, laboratorio di disegno dal vero e osservazione aperto a famiglie, ragazzi e adulti dedicato all’osservazione di immagini, oggetti, scorci urbani e dettagli architettonici.

Le partecipanti e i partecipanti saranno invitati a reinterpretare graficamente un elemento della città: una piazza, una facciata, un simbolo, un’opera, un oggetto o un ricordo personale. L’attività favorirà uno sguardo lento e attento sul patrimonio, stimolando la capacità di osservare e rappresentare la città attraverso il disegno.

Si consiglia di portare matite e fogli.

Amico Museo, rassegna organizzata dal Comune e promossa da Coop Itinera, in collaborazione con Agave e CoopCulture, si rivolge a cittadine e cittadini, giovani e turisti con l’obiettivo di avvicinare i differenti pubblici alla conoscenza della storia e del patrimonio attraverso una visita emozionale. La partecipazione alle attività richiede la prenotazione anticipata e ha un costo di 5 euro a persona, mentre il biglietto d’ingresso al Museo è gratuito.Ricordiamo che al Museo della Città e al Museo Mediceo sono sempre disponibili le visite guidate a partenza garantita del weekend in entrambi i musei (prenotazioni: Museo Mediceo 0586 824607; Museo della Città 0586 824551).

INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI

Museo della Città di Livorno – Polo culturale dei Bottini dell’Olio

0586 824551; [email protected]

museodellacittalivorno.it

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