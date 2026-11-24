Amore Orbo al Teatro Vertigo

Sabato e domenica in scena la Compagnia degli Evasi con il testo di Roberto Rossetto e la regia di Alessandro Vanello. Una storia ironica e intensa che affronta il tema della disabilità e delle relazioni umane, tra risate e momenti di commozione

Prosegue la stagione teatrale a Vertigo con un interessante testo di Roberto Rossetto, in arte “Ross”, dal titolo emblematico: Amore Orbo. In scena la compagnia sarzanese dal nome bizzarro, Compagnia degli Evasi, ospite ormai abituale delle stagioni teatrali del Vertigo, grazie alla capacità di proporre lavori interessanti e, soprattutto, di ottima qualità. Sabato alle 21 e domenica alle 17, nella sala teatro Enzina Conte del Vertigo, andrà dunque in scena Amore Orbo, con la regia di Alessandro Vanello. È una favola contemporanea sull’amore e sull’amicizia, interpretata da Lucia Carrieri (Elisa), Bruno Liborio (Gigi) e Andrea Carli (Fausto), che racconta la relazione tra Gigi, un artista non vedente, e Fausto, il suo coinquilino vedente, legati da amicizia, dipendenza reciproca e sensi di colpa. I due vivono insieme in un appartamento caotico e creativo, tra quadri astratti, musica e dialoghi pungenti, spesso comici ma carichi di tensione. Gigi dipinge e fotografa senza vedere, costruendo il proprio mondo attraverso i sensi, le parole e l’immaginazione. Fausto, invece, è nervoso, frustrato e sentimentalmente instabile: la sua relazione con Mara è in crisi e il peso di accudire Gigi lo soffoca. Il loro rapporto oscilla continuamente tra affetto sincero, ironia crudele e violenza verbale. La svolta arriva con Elisa, una donna conosciuta da Gigi soltanto attraverso il telefono. Tra i due nasce un amore fatto esclusivamente di voce, immaginazione e promesse. Quando Elisa decide di incontrarlo di persona, Gigi entra nel panico: non le ha mai detto di essere cieco. La paura di deluderla lo paralizza, mentre Fausto, cinico e protettivo allo stesso tempo, lo spinge a dire la verità. L’opera riflette con ironia amara sull’amore, sulla disabilità, sull’identità, sulla dipendenza emotiva e sulla paura di essere visti per ciò che si è, suggerendo che spesso è proprio la vista a renderci ciechi. Un equilibrio perfetto tra risata e nodo alla gola.

Assistente di scena Mafalda Garozzo

Assistenza Tecnica: Luigi “Gino” Spisto

Idea scenografica di Alessandro Vanello, realizzata dalla scenografa Francesca Lopresti.

Per prenotazioni: 0586210120 con segreteria telefonica con messaggio (no chiamata) whatsapp 3805842291.

Prezzo 12,00 € intero 7,00 ridotto (per allievi della scuola di arti sceniche e minori sotto i 12 anni).

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