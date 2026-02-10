“Anatomie del presente” mostra d’arte contemporanea all’Amedeo Cucina Urbana

Venerdì 13 febbraio alle 18 si inaugura la mostra “Anatomie del Presente” con le opere di Antonella Baldacci Loredana Catania e Valentina Restivo

Un dialogo creativo tra buon cibo e cultura: Torna con il 2026 la rassegna di arte contemporanea la rassegna a cura di Cristina Olivieri che da febbraio a giugno vede protagoniste artiste e fotografe con le loro opere all’Amedeo Cucina Urbana in via Mayer 52 a Livorno. Venerdì 13 febbraio alle 18 si inaugura la mostra “Anatomie del Presente” con le opere di Antonella Baldacci Loredana Catania e Valentina Restivo.

La mostra racconta 3 diversi linguaggi e visioni dell’universo femminile grazie al lavoro di 3 artiste note nel panorama nazionale che si sono incontrate per dialogare insieme alla curatrice sull’anima e sull’essenza delle donne, in un confronto per immagini sul loro complesso universo ricco di caratteri, emozioni, ritratti, sfumature e circostanze di vita autobiografiche e non. La mostra attraversa anche il mese di marzo e va oltre la festa delle donne restando aperta al pubblico fino al 16 marzo.

Per Denny Busoni e Alberto Bellanca di Amedeo cucina Urbana “L’ obiettivo non è solo quello di offrire un’esperienza culinaria, ma è quello di creare un ambiente in cui l’arte possa dialogare con i piatti che vengono serviti e con l’ ambiente circostante del Teatro Goldoni”.

In mostra le di Antonella Baldacci che nasce a Livorno nel 1969 dove vive ed opera. Si diploma in pittura e grafica presso la Libera Accademia d’ Arte Trossi Uberti della sua città ricevendo riconoscimenti e borse di studio. Approfondisce la sua esperienza entrando a far parte nel 2009 del gruppo pittori di Arti Evasive Arte Contemporanea. Partecipa a mostre collettive e personali e concorsi sul territorio nazionale. Nelle sue opere volti corpi e anime femminili creano l’immagine, distrutta nella forma che si ricompone nei colori attraverso pennellate gestuali ed astratte entrando in contrasto con dettagli realistici. L’artista è in un filo conduttore tra classico e contemporaneo dove i due mondi coesistano. Oltre alle tele lavora anche supporti diversi come il plexiglass e la foglia di alluminio in cui si crea un contrasto che è accentuato dalla superficie del supporto stesso sul quale l’artista interviene.

Da Brescia arriva a Livorno Loredana Catania. Nata a Catania nel ’74 dove ha frequentato il Liceo Artistico e il Corso di Pittura dell’Accademia di Belle Arti, nel 2006 ha conseguito il diploma di secondo livello al biennio di specializzazione in Arti Visive e Discipline dello Spettacolo, sez. Pittura presso l’Accademia di Belle Arti di Brera. Dal 2005, è titolare di cattedra di Discipline Pittoriche. Insegna e vive a Brescia. L’artista descrive così l’opera in brochure “Ovunque proteggi”:“ Un piccolo codirosso, reso nero dalla fuliggine dei camini, dalle esperienze della vita. L’animale che mi porto dentro ama vivere ad alte quote, ma non è raro trovarlo anche sul livello del mare. E’ esigente, conosce la sua vera natura, chiede attenzione, tempo e rispetto. E’ il geloso guardiano del cuore, il custode della verità e ha imparato a nutrirsi della bellezza dell’imperfezione”. E’ presente nel panorama artistico nazionale ed internazionale dal duemila con partecipazione a mostre e a premi e le sue opere si trovano presso collezioni pubbliche e private.

L’altra artista coinvolta è la livornese Valentina Restivo classe 1983. Laureta in Cinema e immagine elettronica presso il corso di laurea di Cinema, Musica e Teatro a Pisa, con una tesi illustrata su “Salò o le 120 giornate di Sodoma” di Pier Paolo Pasolini. Nel 2009 la Restivo frequenta la Scuola Internazionale di Arte Grafica Il Bisonte a Firenze. Dal 2004 al 2013 ha dipinto all’ interno dello studio Sottoelle a Livorno, insieme a Claudio Bimbi e Fabrizio Del Moro. I suoi soggetti sono personaggi di fama internazionale, grandi nomi nel mondo della letteratura, cinema, fotografia, pittura. Tributi e ispirazioni dei soggetti che l’ hanno accompagnata fin da piccola. Una ricerca quasi maniacale dei momenti, degli attimi tratti dalla televisione, dal cinema, dalla fotografia. Ha all’attivo diverse esperienze in Italia e all’estero fin dall’età di 21 anni. A novembre 2025 nel 50’ anniversario della scomparsa di Pier Paolo Pasolini realizza a Catania la mostra “ Con le palpebre infuocate” a Palazzo Scammacca del Murgo.

“Abbiamo deciso perciò di unire queste forme di espressione per arricchire l’esperienza dei nostri ospiti – aggiunge Busoni di Amedeo – dall’allestimento del locale, che ospita le opere di artisti del territorio e non solo. Come una tela in continua evoluzione, dove il cibo è il protagonista ma non viaggia mai da solo. Un incontro tra gusto, vista, ascolto, emozioni”.

Contatti: Amedeo Cucina Urbana via Enrico Msyer 52 prenotazioni pranzi cene cell. 3756409444

Info esposizione: Cristina Olivieri email [email protected]

