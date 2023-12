Anche i labronici Diesanera al The Cage Metal Fest

Hot Cherry + Diesanera + Destrage live al The Cage Theater, Livorno, venerdì 8 dicembre 2023

Inizio alle 21.

Dopo l’esperienza del Wacken Metal Battle in Germania, i labronici Diesanera tornano a suonare in casa propria al The Cage Theater di Toto Barbato e Mimmo Rosa.

Venerdì 8 dicembre suoneranno di supporto ai Destrage, band alternative metal con influenze prog, death e trash nata a Milano nel 2005 e che ha da poco annunciato il proprio scioglimento che avverrà l’anno prossimo a seguito di un tour d’addio. Apriranno la serata gli Hot Cherry.

Il tour dei Diesanera proseguirà poi:

– Sabato 9 dicembre al Centrale Rock Pub di Erba

– Venerdì 22 dicembre Traffic Live di Roma

€ 16 + dp – prevendite aperte su circuito Ticketone e Ticketsms

Acquista online qui:

https://www.ticketsms.it/event/Destrage-The-Cage-Livorno-2023-12-08

https://www.ticketone.it/event/destrage-the-cage-theatre-17658155/?affiliate=IGA

