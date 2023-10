Anche una donna può difendersi, tre lezioni gratuite a Oltremare

Il 5 novembre, 14 gennaio e 10 marzo tre lezioni aperte a tutte le donne dai 13 anni in su. Per partecipare inviare una mail a [email protected]

Torna, dopo il successo dello scorso anno l’evento “Anche una donna può difendersi”. Tre lezioni gratuite, aperte a tutte le donne dai 13 anni in su, negli spazi del Villaggio sportivo Oltremare (5 novembre, 14 gennaio e 10 marzo dalle 9.30 alle 13.30) dove le partecipanti impareranno ad affrontare e gestire psicologicamente e fisicamente un’aggressione. Lo stage sarà tenuto da Giacomo Taddei, rappresentante per l’Italia della Federazione europea di Krav-maga (difesa personale israeliana), cintura nera 4° dan krav-maga, direttore tecnico nazionale e presidente dell’Associazione italiana di Krav-maga. “Nel 2022 – spiega – abbiamo registrato oltre 80 presenze tra Livorno, Rosignano, Pisa e Lucca. Questo è il motivo per cui abbiamo deciso di ripeterlo ricordando un amico, Roberto Valenti, cintura nera di krav-maga e forte sostenitore delle tematiche sociali. Saranno studiate tecniche semplici, e di facile apprendimento, tra cui difesa da aggressioni corpo a corpo, contro violenza a terra, minaccia da coltello e come utilizzare gli oggetti comuni per difendersi”. Per partecipare è sufficiente inviare una mail a amministrazio[email protected] specificando nome, cognome e data di nascita.

