Ancora “Un Ultimo Giro” per Valerio Dentone. Ecco la sua ultima canzone

Il pezzo, nato durante un viaggio verso la Sardegna, parla dei distacchi spesso dolorosi che un po' tutti noi abbiamo vissuto e dei tanti veleni che quasi sempre ci portiamo dietro dopo una "fine". Ecco il suo videoclip girato tra la Terrazza Mascagni e La Mazzanta a Vada

di Giacomo Niccolini

Il bianco e nero della Terrazza Mascagni e il tramonto fatato del bosco de La Mazzanta a Vada. Due scenari magici per il nuovo videoclip uscito nei giorni scorsi per raccontare in immagini l’ultimo singolo del cantautore livornese Valerio Dentone dal titolo “Un Ultimo Giro” (clicca sull’icona bianca su sfondo azzurro sopra al titolo o sul player in fondo all’articolo per guardare il video). Un pezzo intenso, che tocca le corde dell’anime che Dentone sa pizzicare con dolcezza e malinconia, accarezzando i sentimenti con una voce avvolgente e penetrante, sicura e coinvolgente.

Il pezzo, nato durante un viaggio verso la Sardegna, parla dei distacchi spesso dolorosi che un po’ tutti noi abbiamo vissuto e dei tanti veleni che quasi sempre ci portiamo dietro dopo una “fine”.

“La passione per la scrittura – spiega Dentone a QuiLivorno.it – nasce d’improvviso, una notte di marzo 2020 in pieno lockdown. Complice la totale solitudine e la poca voglia di dormire decisi di mettere su un foglio quelle emozioni. Nacque così “Qui Ancora” la prima di una serie canzoni che hanno riempito la mia quarantena e che ho avuto la gioia di suonare dal vivo in un concerto alla Fortezza Nuova nel settembre 2020. Successivamente con il lento ritorno alla normalità, parola che preferisco sempre mettere tra virgolette, è ripartita anche la mia attività di musicista ma ciò non ha spento in me la voglia di continuare a scrivere canzoni”.

Ed ecco che Dentone non si ferma e, nonostante la sua fervente attività da musicista continua a battere la strada del cantautorato in maniera convinta e dedicata. “Nel 2022 – continua l’artista – ho incontrato i ragazzi di Formica Dischi, etichetta indipendente con base a Lamporecchio, con cui ho iniziato un percorso per dare una forma ai miei nuovi brani. Così il 21 marzo ha visto la luce Un ultimo giro. Il videoclip è stato realizzato insieme a Giacomo Casunati e Valentino Conte di New Solid, Prato. Nei prossimi mesi usciranno nuove canzoni quindi invito tutti coloro che hanno apprezzato questo lavoro a seguire i mie profili Facebook e Spotify e ad iscriversi al mio canale YouTube”.

Chi è Valerio Dentone – Valerio Dentone classe 1980, nato da padre livornese e madre sassarese. Musicista e produttore. Ho studiato presso il Conservatorio Mascagni di Livorno e successivamente produzione musicale presso Fonderie Sonore, Roma. Ex bassista di Enrico Nigiotti. Ha collaborato con Todo Modo Music All e Nido del Cuculo. È attualmente bassista di Gary Baldi Bros e Pianeta Zero.

Condividi: