Andai perché ci si crede a Stagno

Venerdì 27 marzo ore 21.00, nella Sala Lettura N.G. Lepori di Stagno, il quarto incontro su Il Sentiero dei lettori e delle lettrici che avrà come ospite il prof. Michele Battini

Appuntamento venerdì 27 marzo, ore 21.00, nella Sala Lettura “N.G. Lepori” di Stagno in Via Karl Marx, 17 con il quarto incontro su Il Sentiero dei lettori e delle lettrici di Furore OdV che avrà come ospite il prof. Michele Battini, già professore ordinario di Storia intellettuale e politica dell’Università di Pisa, con il volume “’Andai perché ci si crede’. Il testamento dell’anarchico Serantini”, pubblicato da Sellerio nel 2022. L’incontro, pubblico e gratuito, fa parte di Librarsi, percorso di co-progettazione del polo di promozione della lettura e diffusione della cultura sul territorio finanziato dal Comune di Collesalvetti. Sarà possibile collegarsi on line. Per informazioni e ricevere il link per il collegamento scrivere via mail a [email protected] o via WhatsApp al 353 459 2822.

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