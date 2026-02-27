Andar per Cantine Live, degustazioni e talk a Porta a Mare

Il 7 e 8 marzo produttori e pubblico si incontreranno in uno spazio pensato per l’assaggio e non solo. Confesercenti al fianco dell’evento, il direttore Ciapini: "Per fare turismo di qualità servono iniziative di qualità e questa lo è". Salanti: "Portare Livorno qui è il percorso che inseguo da quando sono arrivata"

di Giulia Bellaveglia

L’enoturismo come leva di sviluppo e racconto del territorio. È questa la visione di “Andar per Cantine Live”, la nuova manifestazione che il 7 e 8 marzo animerà Porta a Mare con un format che unisce degustazioni, cultura e strumenti concreti di promozione. Per due giorni produttori e pubblico si incontreranno in uno spazio pensato non solo per l’assaggio ma per la relazione diretta: assaggi, acquisto di bottiglie, voucher per esperienze in cantina, talk sull’evoluzione dell’accoglienza e nuove modalità di racconto. Durante l’evento sarà presentata la guida “Andar per Cantine 2026” e consegnati i “Tuscany wine experience awards” , dedicati alle eccellenze dell’ospitalità in cantina. “Abbiamo cercato di portare qualcosa di nuovo – spiega l’ideatore Simone Nannipieri –. Oggi si dice che il vino deve essere raccontato in maniera diversa, più vicina alla gente. E noi non portiamo le persone in questo mondo: portiamo il vino tra le persone, una tra le cose più belle che ci siano. Il mondo tradizionale guarda con snobismo questi luoghi, ma qui l’obiettivo è mettere al centro le storie, non solo il prodotto”. Cuore innovativo del progetto è la “Wine lovers card”: dieci degustazioni, vidimate dai produttori con una firma, utilizzabili anche negli eventi futuri del circuito e in cantine e locali aderenti con sconti dedicati. “Vogliamo creare continuità e una community – prosegue Nannipieri –. È una scommessa, ma ce la stiamo mettendo tutta”. “Quando Simone mi ha proposto questa iniziativa – aggiunge la direttrice del Centro Daniela Salanti – mi si sono illuminati gli occhi. Ho letto la passione nel suo sguardo. Portare Livorno dentro questa struttura è il percorso che inseguo da quando sono arrivata: l’identità livornese è talmente forte che devi guardarla in faccia”. Al fianco dell’evento anche Confesercenti. “Per fare turismo di qualità servono tante piccole idee messe insieme – sottolinea il direttore provinciale Alessandro Ciapini –. Questo è un progetto di qualità: il bello richiama il bello e genera turisti interessati, che tornano e apprezzano anche l’enogastronomia”. Sulla stessa linea l’assessore al commercio e al turismo Rocco Garufo: “Abbiamo lavorato su un piano di sviluppo preciso. La valorizzazione della tradizione gastronomica è una delle linee guida. I risultati sulle presenze sono confortanti, ma vogliamo crescere ancora”. Per ulteriori informazioni è possibile consultare il sito dedicato.

