Andrea Bellardinelli presenta “Geografie umanitarie di Terra, di Mare, di Pace”

In questa raccolta di racconti brevi e riflessioni, l'autore ha cercato di concentrare lo sguardo sulle persone che ha incontrato come operatore umanitario tra Africa, Italia, Europa e Mar Mediterraneo

Mercoledì 21 maggio alle 18 presso il Chioschino di Villa Fabbricotti nell’ambito della rassegna “Storie (im)possibili – Percorsi di pace” Andrea Bellardinelli presenta “Geografie umanitarie di Terra, di Mare, di Pace” (Affinità elettive editore).

Dialoga con l’autore Mario Spallino, attore e fondatore del teatro di Emergency. Una collaborazione tra Emergency, Movimento non violento e Libreria Feltrinelli Livorno.

In questa raccolta di racconti brevi e riflessioni, l’autore ha cercato di concentrare lo sguardo sulle persone che ha incontrato come operatore umanitario tra Africa, Italia, Europa e Mar Mediterraneo, in dialogo con autorità istituzionali, professionisti del comparto sanitario e della protezione civile, professori, giornalisti, volontari, società civile e persone comuni. La sua esperienza lo ha fatto entrare in relazione con migranti e indigenti: un’umanità fragile ed errante ma portatrice di diritti e incredibilmente viva, che fugge da guerre, miserie, disastri naturali ed economie senza più etica. In mezzo a questa complessità un pensiero costante lo ha accompagnato e gli permette – ancora oggi – di continuare a resistere : la consapevolezza di una scelta individuale ma contagiosa, perché nobile, umile e sacra. Lavorare in sinergia con altri, tra meridiani e paralleli della ragione anche distanti, con un obiettivo comune: ripudiare le violenze, le guerre e i conflitti, in ogni loro declinazione o forma. Per costruire un pezzo di Pace.

Andrea Bellardinelli (Ancona, 1967). Dal 2011 è Direttore di EMERGENCY Programma Italia ed è stato membro del Consiglio Direttivo per due mandati. Ha iniziato a lavorare con EMERGENCY nel 2002 come Coordinatore Logistico in Sierra Leone e nel 2005 ha ricevuto un Encomio dall’Ufficio della Cooperazione Italiana di Freetown – Ministero degli Affari Esteri. Nel terzo settore ha collaborato con Raleigh International, WWF – Riserva di Miramare, Museo della Scienza – Immaginario Scientifico e Medici Senza Frontiere. Da più di trent’anni è attivo nell’educazione a una cultura di Pace, tutela ambientale e difesa dei diritti umani, partecipando a eventi organizzati da scuole, università, associazioni, istituzioni pubbliche e agenzie internazionali delle Nazioni Unite. Dopo gli studi in Scienze Biologiche, si è specializzato in Peacebuilding Management, Gestione degli Interventi Umanitari e Ricostruzione post-guerra. «Geografie umanitarie» è il suo primo libro.

