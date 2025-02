Andrea Renda presenta le sue locomotive alla Melograno Art Gallery

In vetrina da giovedì 6 febbraio 2025, alla Melograno Art Gallery, le locomotive di Andrea Renda. Vernissage sabato 8 febbraio alle ore 18

Le Locomotive – Le opere di Andrea Renda raccontano un viaggio, non solo fisico ma esistenziale. Le locomotive che emergono dalle sue superfici non sono semplici macchine: sono simboli potenti, allegorie della nostra vita in movimento. Il treno sbuffa, fatica, stridono i freni, e con lui anche noi affrontiamo scosse e fermate, salite e discese. Ogni stazione è un incontro: chi scende, chi sale, chi resta con noi per un tratto più lungo.

Qui, la tecnica di Renda si evolve, pur mantenendo riconoscibile la sua impronta. L’abbandono delle forme astratte e dei simboli nascosti lascia spazio a immagini più definite, ma non meno evocative.

L’artista, noto per le sue opere astratte dense di materia, segni e inclusioni su polistirolo scavato e trattato con il dripping, abbandona ora la dimensione materica per concentrarsi sull’immagine e sul concetto. Le locomotive prendono forma netta, ma conservano quella tensione interna che da sempre caratterizza il suo lavoro.

Il buio delle gallerie e la luce delle campagne attraversate dal treno diventano metafore di stati d’animo, di speranze e timori che accompagnano il nostro personale viaggio. Ogni opera è una tappa, ogni dettaglio un frammento di un percorso che continua a evolversi, proprio come l’arte di Andrea.

Orario: 10/12.30 e 16/20

Domeniche e festivi: 10/12.30 e 17/20

Chiusi soltanto il lunedì mattina

