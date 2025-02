Andy Timmons al The Cage per il suo tour italiano. A seguire l’esordio al teatrino di Elia Lunardi

Venerdì 21 febbraio il grande chitarrista statunitense sarà sul palco del The Cage per una delle date del tour Andy Timmons Band Italy 2025 mentre sabato 22 febbraio è il turno del polistrumentista Elia Lunardi

Una serata all’insegna della grande musica rock e della chitarra di altissimo livello: il leggendario Andy Timmons farà tappa al The Cage di Livorno per una delle date del tour Andy Timmons Band Italy 2025. L’evento offrirà al pubblico un’esperienza unica con uno dei chitarristi più rispettati e talentuosi della scena internazionale che, sul palco del teatrino, sarà affiancato da Mike Daane al basso e Rob Avsharian alla batteria. La serata sarà una preziosa occasione per ascoltare dal vivo il suo ultimo album, Electric Truth, e per immergersi nel repertorio di uno dei migliori turnisti in circolazione, repertorio che attraversa decenni di carriera e di sperimentazione musicale tra virtuosismi tecnici e parentesi intime e melodiche. Un viaggio emozionante capace di conquistare ogni tipo di pubblico, dagli appassionati di rock e metal fino agli amanti del jazz e del blues. Nato nel 1963 a Evansville, nell’Indiana, Andy Timmons comincia a suonare la chitarra a 13 anni nei Taylor Bay; il sogno di diventare il frontman di una grande band viene accantonato da subito, lasciando il posto all’ambizione di intraprendere specificamente la carriera da turnista. Arrivano così gli studi di chitarra classica e, dopo un paio d’anni, di chitarra jazz all’Università di Miami, nel solco degli studi di musicisti eccellenti come i Dixie Dregs, Pat Metheny e Jaco Pastorius. Nel 1988 nasce la Andy Timmons Band e, dopo poco, lo stesso Timmons viene reclutato dai Danger Danger per completare il loro album di debutto, girare diversi video e iniziare i tour. Negli anni successivi collabora con tantissimi grandi musicisti, dagli stessi Danger Danger a Simon Phillips, Steve Vai e Joe Satriani, passando per Eric Johnson, Steve Morse, Mike Stern, Ace Frehley, Ted Nugent e Pierre Bensusan, fino a Beach Boys, Lesley Gore e Gordon Waller. Timmons si consolida così come uno dei turnisti più rispettati e richiesti a livello internazionale nonché un importante artista solista, con oltre dieci album registrati in studio e un grande riscontro di fan e critica. Apertura porte ore 22:00; inizio concerto ore 22:30. Biglietti acquistabili su TicketSms a partire da 28 euro. A seguire dj-set a cura di Robetta Party per ballare e stare insieme fino a tarda notte. Biglietti acquistabili direttamente in cassa al costo di 10 euro, prima consumazione inclusa.

SABATO 22 FEBBRAIO – Il giovane e talentuoso cantautore Elia Lunardi arriva al teatrino di Villa Corridi per un concerto imperdibile ed emozionante: grazie a uno stile unico che fonde e elementi indie folk ed elettronici, Lunardi sta conquistando il pubblico con il suo primo ep, Sound Of Light. Grazie alla collaborazione di The Cage con l’associazione fiorentina Musicus Concentus, che insieme si impegnano per portare in scena giovani artisti emergenti all’interno della rassegna My Generation, un altro nuovo artista di grande spessore arriva sul palco del live club livornese. Cresciuto in una famiglia di musicisti (il padre è il noto musicista jazz Steve Lunardi), con un background che unisce tradizione classica e sperimentazione moderna, Elia porta in scena un’esperienza sonora profonda e raffinata. Sin da piccolo ama passare il tempo tra gli strumenti musicali invece che fra i giocattoli tanto da sviluppare una connessione profonda con il suono e da diventare polistrumentista. Le sue composizioni, caratterizzate da melodie avvolgenti e testi evocativi, trasportano il pubblico in un universo intimo e vibrante. I fan avranno l’opportunità di ascoltare dal vivo brani come Follow The Sea e Curious, dove le chitarre acustiche si intrecciano agli eleganti inserti elettronici, creando paesaggi sonori che ricordano artisti come Bon Iver, Ben Howard e Coldplay. Ma Lunardi non è solo un cantautore: la sua capacità di costruire atmosfere e giocare con le dinamiche della musica lo rende un interprete capace di emozionare e coinvolgere ad ogni esibizione. Un’esperienza d’ascolto autentica, lontana dai suoni stereotipati, per immergersi in una dimensione musicale che parla direttamente all’anima. Apertura porte ore 22:00; inizio concerto ore 22:30. Biglietti acquistabili su TicketSms a partire da 10 euro. A seguire dj-set a cura di My Generation per divertirsi e stare insieme fino a tarda notte. Biglietti acquistabili direttamente in cassa al costo di 10 euro, prima consumazione inclusa.

