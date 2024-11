“Angiolo Tommasi, dalla pittura dal vero alla cronaca sociale”, due volumi sulla storia del pittore

Appuntamento venerdì 15 novembre alle 17 al Museo civico Giovanni Fattori per la presentazione di due pubblicazioni, una monografia e una riproduzione di alcuni appunti di disegni, in memoria del pittore toscano Angiolo Tommasi

Due pubblicazioni, una monografia e una riproduzione di alcuni appunti di disegni, in memoria del pittore toscano Angiolo Tommasi. Due volumi, appena pubblicati dalla casa editrice Sillabe, che verranno presentati venerdì 15 novembre, alle 17, al Museo civico Giovanni Fattori di Villa Mimbelli, a Livorno, dove sono conservate alcune opere di Angiolo Tommasi come “La culla”, “Vecchi cenci” e “Ritratto di Pietro Mascagni”.

Il primo volume, Angiolo Tommasi, dalla pittura dal vero alla cronaca sociale, è un ritratto che rivela la vita intensa di Angiolo Tommasi, pittore di tradizione macchiaiola molto apprezzato in Europa e in Sud America, e arriva a 45 anni di distanza dalla sua ultima monografia. Il libro, arricchito da foto e opere inedite, svela anche una serie di aneddoti familiari dell’artista e racconta le sue relazioni con alcune personalità dell’epoca come Pietro Mascagni, Enrico Caruso e Giacomo Puccini. Da ricordare che Angiolo Tommasi (Livorno, 1858 – Torre del Lago, 1923) è considerato il primo artista ad aver realizzato un’opera di cronaca sociale, la tela “La benedizione” del 1885, a cui seguirà il capolavoro “Gli emigranti”, diventato il simbolo di tutte le migrazioni.

La seconda pubblicazione, Taccuino autografo di Angiolo Tommasi, è una preziosa riproduzione anastatica di due taccuini da taschino e di alcuni fogli che sono stati rinvenuti negli archivi della famiglia. Si tratta di bozzetti di disegni a matita che, in poche linee sottili, tracciano l’attitudine di una persona o di un gruppetto ritratto nella vita quotidiana a Torre del Lago. In alcuni di questi disegni si riconoscono i primi spunti di quelle che sarebbero poi diventate opere molto conosciute, mentre in altri sembra di cogliere lo sguardo di Angiolo Tommasi che osserva il suo amico Giacomo Puccini, di spalle, che cammina.

Entrambi i volumi sono a cura di Alessandra Rey, pronipote di Angiolo e Lodovico e nipote di Ghigo Tommasi, responsabile degli Archivi Ghigo Tommasi e coordinatrice di progetti culturali tra l’Italia e la Francia.

Alla presentazione al Museo civico Giovanni Fattori – oltre all’autrice – interverranno Luca Salvetti, sindaco di Livorno, e Giulia Perni, responsabile editoriale della casa editrice Sillabe. La partecipazione all’evento è gratuita.

I due volumi sono disponibili sullo store online della casa editrice Sillabe (www.sillabe.it).

Condividi:

Riproduzione riservata ©