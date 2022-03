Anima dei Palazzi, domenica visita alla Villa del Presidente

Appuntamento alle 16 in via Marradi 116. Acquisto biglietto online su https://itinera.link/villadelpresidente

Domenica 20 marzo alle 16 la coop. Itinera in collaborazione con il Museo di Storia Naturale del Mediterraneo e la Provincia di Livorno organizzano l’ultimo appuntamento dell’iniziativa L’Anima dei Palazzi con la visita alla Villa del Presidente. Sede della Provincia di Livorno fino al 1957 ma molto più nota come ex sede del prestigioso Istituto musicale P. Mascagni, questo edificio tardo seicentesco conserva ancora saloni affrescati di estrema bellezza. Visitando la villa andremo alla scoperta della sua storia attraverso un percorso arricchito da sipari letterari e musicali ispirati a Pietro Mascagni.

Ore 16.00 incontro: ingresso via Marradi 116

Costo

Adulti € 5,00, bambini fino a 10 anni gratuito

E’ necessario acquistare il biglietto online sul sito:

www.itinera.info

https://itinera.link/villadelpresidente

Prenotazioni entro domenica ore 12.00

PER INFORMAZIONI:

Coop. Itinera Segreteria Eventi 0586.894563 Da lunedì a venerdì 9.30-12.30/16.00-18.30. Mobile 348.7382094 sabato e domenica 10.00-12.00