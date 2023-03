“Animali”, al Teatro 4 Mori il nuovo spettacolo cabaret di Michele Crestacci

Una stand up comedy sul comportamento degli animali. L'autore: "Gli animali fanno cose stranissime, che ho cercato di riprodurre in chiave comica"

di Giulia Bellaveglia

“Durante il lockdown gli animali avevano ripreso possesso dell’ambiente a tutti gli effetti, come se fosse rinata la natura. Così mi è venuta voglia di analizzare i loro istinti che spesso a noi mancano, perché ci siamo allontanati dal nostro essere viventi. In tempi recentissimi ho buttato giù due righe e ne è nato qualcosa di davvero interessante”. Da questo spunto di riflessione nasce l’idea di “Animali”, il nuovo spettacolo di e con Michele Crestacci, che debutterà giovedì 30 marzo alle 21.30 negli spazi del Cinema Teatro 4 Mori. Un celebre cabaret, o per meglio dire una stand up comedy, all’insegna del divertimento e della scienza. “Gli animali – prosegue Crestacci – fanno cose stranissime, quasi incredibili e non nego che gran parte le ho scoperte guardando i documentari in televisione. Complice un po’ più di tempo libero durante la pandemia, ho analizzato tutti questi comportamenti e cercato di riprodurli in chiave comica”. Sul palco, soltanto l’attore e il suo microfono. Un’inversione di rotta, rispetto alle sue tendenze. “Negli ultimi anni, mi sono dedicato all’interpretazione di celebri personaggi livornesi, Mascagni o Modigliani, solo per citarne due tra i più conosciuti. Un lavoro straordinario, che mi ha dato tanto. Di recente però, ho sentito come l’esigenza di tornare a ridere, a divertirmi, per me e per il pubblico. Sarà stata la pandemia, o non so cosa, fatto sta che il cabaret adesso è quello che fa per me, e forse anche per gli altri. In fondo è da lì che sono partito e mi sono formato”.

Anche la scelta del luogo non è casuale. “I 4 Mori sono perfetti, perchè parliamoci chiaro, riempire una sala non è facile. Quella ha la capienza giusta, è intima, ben strutturata, un posto a cui voglio bene e dove sento di poter lavorare bene. Mi auguro che vengano tante persone perché questo genere di spettacolo si basa su un meccanismo ben preciso: io ho bisogno del pubblico perché funzioni e loro hanno bisogno di me per vivere una serata leggera e di spensieratezza”.

