“Annarella Il Rumore Dell’altro Io” al Teatro della Brigata

Venerdì 29 e sabato 30 novembre alle 21 al Teatro della Brigata (via Brigata Garibaldi n 4b) va in scena Annarella Il Rumore Dell’altro Io, per la regia di Eugenio Vaccaro. INFO: 3278844341

Venerdì 29 e sabato 30 novembre alle 21 al Teatro della Brigata (via Brigata Garibaldi n 4b) va in scena Annarella Il Rumore Dell’altro Io, per la regia di Eugenio Vaccaro. Annarella è un monologo in quadri, libero da una struttura narrativa tradizionale e cronologica, che segue l’onda emotiva della sua protagonista. Esposta, sfacciata, seducente come la merce che vende, Annarella infrange i confini – quelli fisici del palco, segnati dalle linee di un cubo, e quelli sociali, che la tengono costantemente fuori fuoco, irrisolta. Apparentemente semplice, quasi maschera, Annarella è in realtà un prisma che rifrange le aspettative del pubblico, rifiutandosi di conformarsi.

Dietro la sua apparente semplicità si cela una verità lacerante: Annarella vive il quotidiano come una contraffazione, tentando di adattare la sua anima a un’immagine estranea e finendo, inevitabilmente, per frantumarsi. Nessuna risposta né consolazione accompagna il suo percorso; Annarella rimane corpo, sfida vivente, che accoglie il rischio di avanzare frammentata.

In occasione delle due repliche , nel pomeriggio di Sabato 30 Novembre e nella mattina di Domenica 1 Dicembre, sarà possibile partecipare ad un laboratorio di 6 ore complessive che permetteranno a chi vorrà di approfondire il lavoro di ricerca e costruzione di un personaggio e conoscere il lavoro appassionato di uno dei collaboratori più solidi del Teatro della Brigata.

Approfondimenti del regista e conduttore del laboratorio – Eugenio Vaccaro attore, regista nato a Catania e da qualche anno insegnante del Teatro della Brigata, sviluppa la sua carriera artistica a Siracusa, collaborando fin da giovane con molte realtà del territorio. Dal 2002 arricchisce la propria formazione lavorando con importanti maestri internazionali, tra cui Eugenio Barba, Claudia Brie e César Brie. Nel 2008 fonda la compagnia Esiba Teatro, con cui realizza la Trilogia della Sconfitta, composta da “Cianciana” (Biennale dei Giovani Artisti d’Europa e del Mediterraneo, Skopje 2009), “Anamorfosis” (Napoli Fringe Festival 2010, La Mama Spoleto Open 2011) e “248 Kg” (Napoli Fringe Festival 2013, Øscena Festival 2014). Come attore, collabora con la Compagnia Berardi-Casolari e con il Teatro della Contraddizione, in spettacoli di rilievo come “Land Lover” e “La variabile K”.

Per coloro che desiderano ulteriori approfondimenti sul laboratorio e lo spettacolo il Teatro della Brigata offre maggiori dettagli sul proprio sito web alla pagina: http://www.teatrodellabrigata.it/appuntamenti/annarella/

PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA – Per informazioni e prenotazioni tel. 3278844341 (da Lunedì a Giovedì dalle 17.00 alle 20.00) oppure scrivere a [email protected]

