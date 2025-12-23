Ante Litteram, mostra personale di Enrico Bani

Studio Mochi presenta Ante Litteram, personale dell’artista pisano Enrico Bani classe ‘96, che porta la ricerca di un nuovo linguaggio postmoderno in un contesto urbano

Studio Mochi presenta Ante Litteram, personale dell’artista pisano Enrico Bani classe ‘96, che porta la ricerca di un nuovo linguaggio postmoderno in un contesto urbano.

Il suo percorso di crescita e la sua sperimentazione artistica affondano le radici nel writing, sviluppando e facendo nascere nell’artista, anche attraverso gli studi intrapresi nella sua carriera accademica a Carrara, riflessioni sulla società contemporanea e nel modo in cui essa comunica.

La mostra, curata dalla giovane lucchese Susanna Guidi, si terrà presso via Terrazzini 58 a Livorno. Attraverso la grafica d’arte e le sue tecniche sperimentali, l’artista intraprende un percorso nel contemporaneo, ponendo al centro del suo studio e della sua sperimentazione la scrittura e la sua componente elementare: la lettera. Il linguaggio convenzionale è consumato e le lettere, ribellandosi e trasformandosi in segni grafici liberi, definiscono una rottura col passato.

La mostra è visitabile su appuntamento contattando l’artista via email: [email protected] o sul suo profilo instragram @enrico_bani

È garantita l’apertura della mostra i giorni 27/28/29/30 dicembre 2025 e 2/3 gennaio 2026 dalle 17:00 alle 20:00

Verrà fatto un finissage il 04/01/2026 alle ore 19:00.

Condividi:

Riproduzione riservata ©