Anteprima esclusiva del vinile “Ottavo Padiglione”

Da Symphony, piazza Cavour 23, da giovedì 23 ottobre, anteprima esclusiva nazionale del vinile “Ottavo Padiglione”, in edizione limitata numerata e autografata.

Questa esclusiva edizione del primo disco degli Ottavo Padiglione, è stampata su vinile blu trasparente da 180 grammi. Un vero oggetto da collezione che celebra la storia e l’identità musicale di una delle band più rappresentative della scena livornese.

Un’uscita speciale, curata nei minimi dettagli, che unisce qualità sonora, valore artistico e fascino collezionistico.

L’anteprima sarà disponibile solo da Symphony Dischi di Livorno a partire da giovedì 23 ottobre fino ad esaurimento delle copie.

