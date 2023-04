Anteprima straordinaria del nuovo album di Ed Sheeran

Giovedì 4 maggio, alle ore 21 apertura serale straordinaria di Symphony Record Shop, piazza Cavour, 23, per l’anteprima del nuovo Album di Ed Sheeran Subtract, l’ultimo nella sua era decennale di album matematici.

L’album uscirà il prossimo 5 maggio, ed è un ritorno alle radici cantautorali di Ed Sheeran; è stato scritto in un contesto di dolore personale ma anche di grande speranza, Subtract presenta quindi una delle più grandi star del pianeta nella sua forma più vulnerabile e onesta.

In questo nuovo album è Ed Sheeran spinge i confini della sua arte, mentre offre la scrittura di canzoni più profonda della sua carriera. Sheeran ha collaborato con Aaron Dessner (The National) per la scrittura e la produzione dopo che Taylor Swift li ha fatti conoscere. Ed e Aaron hanno iniziato a creare l’album nel febbraio dello scorso anno, scrivendo oltre 30 canzoni in un solo mese passato insieme in studio. Le 14 tracce che compongono l’album sono perfettamente legate insieme da una produzione squisita sia per i brani più acustici sia per quelli molto più orchestrati.

Ed Sheeran è apparso sulla scena musicale del Regno Unito nel 2011 con il suo album di debutto Affermand.

Fabrizio & Massimo di Symphony, invitano i fan di Ed Sheeran ad acquistare il Cd in anteprima nazionale in un formato speciale solo per loro.

INFO: Symphony piazza Cavour, 23, 0586 1754832 – 37111449537 – [email protected]

