Antignano e Banditella. Il Consiglio di Zona 5 convoca l’assemblea pubblica

Giovedì 14 dicembre 2023 alle ore 17,30 presso la sala riunione dell’Istituto S.Giuseppe, in via del Littorale, 28 si terrà un’assemblea pubblica indetta dal Consiglio di Zona 5 con il seguente ordine del giorno:

– presentazione del Consiglio di Zona 5 e comunicazioni in merito a progetti e incontri istituzionali sviluppati,

– ascolto e dialogo con i cittadini residenti nei quartieri di Antignano e Banditella.

Scopo dell’assemblea e la volontà del Consiglio di Zona 5 è quello di lavorare insieme per migliorare la vita nei nostri quartieri, per questo è necessaria la partecipazione e il contributo di tutti.

