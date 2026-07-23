(1) Allegati (1) Programma Antignano in Festa 2026

Antignano in Festa, il quartiere torna protagonista con la quarta edizione

Con il patrocinio e la compartecipazione del Comune di Livorno, domenica 26 luglio il centro storico di Antignano ospiterà la quarta edizione della manifestazione promossa da Vivi Antignano: un ricco programma di eventi tra cultura, sport, musica, sapori e iniziative dedicate alla valorizzazione del borgo e della vita di comunità.

di Giulia Bellaveglia

Torna “Antignano in Festa”, la manifestazione promossa dall’associazione “Vivi Antignano”, giunta quest’anno alla sua quarta edizione (clicca qui per leggere il programma completo). L’iniziativa, organizzata con il patrocinio e la compartecipazione del Comune di Livorno, il patrocinio della Provincia di Livorno e del Consorzio di bonifica Toscana costa, insieme alle numerose realtà associative, culturali, sportive, commerciali e solidali del territorio, avrà luogo domenica 26 luglio, dalle 18 a mezzanotte, nel centro storico di Antignano, con un’anteprima in programma sabato 25 luglio al Campo sportivo Busoni e al Moletto di Antignano.

“Quella che presentiamo oggi – spiega la presidente di “Vivi Antignano” Daniela Marini – è una manifestazione nata con un obiettivo semplice ma importante: riportare vita, relazioni e partecipazione nel cuore del borgo. In questi anni la kermesse è cresciuta non solo nei numeri, ma soprattutto nel suo significato, diventando un momento in cui lo storico quartiere si riconosce e racconta il meglio di sé.

Il sottotitolo di quest’anno, “Dove mare, cultura, sport e sapori diventano comunità”, esprime lo spirito dell’appuntamento: un progetto collettivo che valorizza il borgo, rafforza i legami tra le persone e restituisce centralità ai luoghi della vita comunitaria. ‘Antignano in Festa’ vuole essere non solo un appuntamento di animazione della zona, ma anche un’occasione concreta per favorire partecipazione, collaborazione e senso di appartenenza”.

“Il raggiungimento della quarta edizione – aggiunge l’assessore al commercio e al turismo Rocco Garufo – dimostra che si tratta di un progetto ormai consolidato. L’iniziativa crea una rete preziosa tra associazioni e attività commerciali, valorizzando le risorse già presenti sul territorio. È un modello da seguire per rendere sempre più dinamici i quartieri della città e recuperare quella dimensione di comunità che un tempo caratterizzava le feste di quartiere. Ringrazio quindi di cuore tutti coloro che hanno contribuito all’organizzazione».

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